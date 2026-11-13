انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية أمام قرية جعفر الصادق بكوم أمبو

شهد طريق قرية جعفر الصادق بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة المحيطة.

وأثار الحادث حالة من القلق بين الأهالي والمارة، نظرًا لحمولة السيارة وطبيعة المواد التي تنقلها، فيما عملت الجهات المعنية على فحص موقع الحادث والتأكد من عدم وجود مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين.

وجارٍ الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وحصر الخسائر، والتأكد من وجود إصابات من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.



