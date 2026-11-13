كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم الحية يعود إلى زيادة الإقبال على شراء المواشي لأغراض التربية والتسمين، بالتزامن مع موسم زراعة البرسيم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إن الوقت الحالي من كل عام يشهد «ارتفاعا طبيعيا» في أسعار المواشي الحية بصفة عامة، سواء الخاصة باللحم أو اللبن أو مواشي التربية.

ولفت إلى إمكانية حدوث استقرار في أسعار اللحوم المذبوحة نتيجة تدخل الحكومة باستيراد كميات كبيرة من اللحوم ومنع ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت، مؤكدا أن «الجزار لم يكن يبيع على أسعار اللحوم الحية القديمة، وإنما كان يبيع على أسعار اللحوم الحية الحالية بعد ارتفاعها، ويحقق مكاسب».

وأشار إلى تراوح أسعار اللحوم بين 380 جنيها في القرى وحتى 450 جنيها في المدن، متوقعا ألا تشهد الأسعار زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى ارتفاع سعر شراء اللحوم الحية من 180 جنيها إلى 210 جنيهات في الوقت الحالي، موضحا أن أسعار اللحوم الحية كانت تبلغ في السابق 200 و210 جنيهات قبل أن تنخفض إلى 180 و190 جنيهًا، ومع ذلك لم يخفض الجزار سعر اللحوم المذبوحة وبقي السعر كما هو.

وأكد أن بناء على ذلك من المفترض ألا يرفع الجزار السعر في الوقت الحالي، قائلا: «اللحوم الحية كانت نزلت، والجزار ما نزلش السعر، فبالتالي المفروض ما يرفعش لأنها نفس الأسعار، لو القائم على 210 وباع بـ 450 هيحقق هامش ربح كويس جدًا للجزار، لأن اللحوم الحية كانت بـ 210 قبل كده وكان بيبيع بنفس السعر، وبعد ما نزلت لـ 180 استمر وباع بنفس السعر والأسعار منزلتش، لكن البعض بدأ تستغل الوضع ويزود 10 جنيهات مثلا على الكيلو لتحقيق مكاسب زيادة، وفي جزارين النهاردة بتبيع بـ 380 وبتكسب، لكن المفترض سعر الكيلو ما يزيدش عن 450 بأي حال من الأحوال».

وأوضح أن الذبيحة التي يبلغ وزنها القائم 500 كيلوجرام تُصفي نحو 250 كيلو من اللحم إذا لم تكن جيدة، وتصل إلى 270 كيلو إذا كانت جيدة، فضلا عن بيع الأجزاء الداخلية والأعضاء بعد ذبحها بحوالي 4000 أو 5000 جنيه، مؤكدا أن مكسب الجزار في الذبيحة الواحدة يصل إلى 5000 جنيه على سعر الشراء البالغ 210 جنيهات.