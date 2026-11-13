قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن سرقة أو فك مثبتات القضبان «البلنجات» يمثل عملا تخريبيا محتملا وسببا في خروج عجلات القطارات عن مساره العربة الرابعة من قطار ركاب الإسماعيلية- السويس عن مساره.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن الصور المنشورة تؤكد أن مثبتات القضبان، التي تُسمى «بلانجات» وتربط القضبان الحديدية ببعضها، جرى فكها، مشيرا إلى أن الأمن عثر عليها في أماكن قريبة من السكة الحديد.

وأوضح أن العثور عليها قريبا يعني أن من قام بفك هذه المثبتات لم يستطع حملها بعيدًا عن السكة الحديد، مضيفا أن هناك «أسبابا فنية» تؤدي إلى خروج عربات القطار عن مسارها، منها حدوث هبوط في مسار الجسر الذي يحمل الفلنكات والقضبان.

ولفت إلى أن حدوث الهبوط بقيم ولو طفيفة تزيد عن سنتيمتر أو اثنين سنتيمتر بدون صيانة فقد يكون أحد المسببات، مشيرا كذلك إلى أن عدم ثبات المسافة ما بين القضيبين اللذين تمشي عليهما عجلات القطار، سواء بالضيق أو الاتساع من المنطقي أن تؤدي إلى انزلاق عجلات القطار، مؤكدا أن هذه الأعمال مرتبطة بالصيانة.

ونوه إلى تقليل السرعات على خطوط السكة خلال شهور الصيف كون التمدد الذي يحدث في قضبان قد يؤدي مع السرعة العالية إلى التواء أو انبعاج في القضبان.

وتابع أن هناك أسبابا تتعلق بنظام التعليق للبواجي داخل عربات القطار؛ مضيفا: «الأمر يشبه ما يحدث في ضبط زوايا السيارات، إذا لم تكن البواجي على استقامة واحدة فقد يؤدي ذلك مع الحركة على القضبان إلى خروجها»، فضلا عن أن تآكل القضبان أو العجل الحديدي للقطارات بشكل لا يتفق مع المواصفات يؤدي إلى الخروج عن القضبان.

وأكد أن مجمل هذه الأسباب مرتبط إما بعمل تخريبي مثل حالة قطار الإسماعيلية- السويس، أو بالوحدات المتحركة وفنيات متابعة وصيانة السكة ومتابعة، أو بالعنصر البشري، موضحا أن القيادة عند التحويلات والمفاتيح لا بد أن تكون بسرعات متدنية منصوص عليها في جداول التشغيل.

وأوضح أن قيادة السائق القطار بسرعة أعلى من المسموح بها على التحويلة قد يؤدي ذلك، تمامًا مثل قيادة السيارة وأخذ ملف بسرعة أعلى من المسموح بها.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خروج إحدى عجلات العربة الرابعة خلف الجرار بقطار رقم 107 «تحيا مصر» العامل على خط الإسماعيلية – السويس، عن القضبان، في المسافة بين نفيشة والضبعية، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس، دون وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة التشغيل.

وأوضح بيان الهيئة أنه بالفحص والمعاينة الفنية لموقع الحادث، تبين وجود سرقة عدد ٨ بلنجات معدنية خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، أدت إلى خروج العربة المشار إليها عن القضبان أثناء مسير القطار.

وأشارت إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الواقعة والعمل على ضبط مرتكبي سرقة مهمات السكة الحديد، التي تسببت في الحادث، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وأرواح المواطنين.