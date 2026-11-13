سندس سنبل صاحبة ذهبية أولمبياد داكار بالكونغ فو: والدي أدخلني اللعبة بعمر الرابعة وشقيقي بطل العالم 3 مرات

قالت سندس سنبل، صاحبة الـ15 عامًا والحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بأولمبياد الشباب، "داكار 2026"، إن والدها، مدرب الكونغ فو، أول من عرّفها بهذه الرياضة وأدخلها فيها وشجعها على ممارستها، إذ بدأ مشوارها معها في سن الرابعة، قبل أن تشارك في بطولة الجمهورية ويتم اختيارها للانضمام إلى المنتخب.

وأضافت "سنبل" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON”، أمس الخميس، أن الووشو كونغ فو من الرياضات الممتعة بالنسبة لها، لما تتميز به من الجمع بين الرشاقة والقوة والتنوع، ولأنها لا تعتمد على أداء الحركات ذاتها طوال الوقت، بل تتضمن مهارات وأدوات مختلفة مثل السيف والرمح والعصا.

وتابعت أن شقيقها عمار كان من أبرز أسباب تعلقها باللعبة، إذ سبقها في ممارستها وحقق لقب بطل العالم 3 مرات، وكان مثلها الأعلى الذي يشجعها باستمرار ويحفزها على تحقيق الأفضل، حتى تصبح بطلة وتتجاوز إنجازاته.

وعن دور المدرسة في دعمها، قالت إن إدارة المدرسة كانت على علم بنشاطها الرياضي، مشيدة بمساندة مديرة المدرسة، ميس نورا، التي حرصت على تشجيعها ومراعاة ظروف مشاركتها في البطولات، خاصة خلال فترات الامتحانات والتقييمات، مضيفة أنها تحاول حاليًا تحقيق التوازن بين الدراسة والتدريبات.

وتحدثت عن استعداداتها لبطولة العالم في داكار، موضحة أن التحضيرات بدأت قبل الأولمبياد بعامين، بمشاركة 5 لاعبين، دون أن يعلموا في البداية أنه سيتم اختيار لاعب واحد فقط لتمثيل مصر، حيث كان كل مدرب يعمل مع لاعبيه، وكانت تتدرب في نادي طلائع الجيش.

وأشارت إلى أن فترة الإعداد تضمنت معسكرات خارجية في السنغال والصين، إلى جانب معسكرات في الإسماعيلية بمشاركة خبراء أجانب، وسط مشاركة أكثر من 46 دولة، ثم خاضت بطولة في مصر أعقبتها بطولة العالم، وقدمت خلالها أداءً جيدًا رغم وجود بعض الأخطاء البسيطة.

واستكملت أنه بعد ذلك وقع الاختيار عليها لتمثيل مصر في الأولمبياد، لتبدأ مرحلة جديدة من الإعداد المكثف استمرت عامًا كاملًا، تضمنت تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية ومعسكرات، مشيرة إلى أنها كانت تقضي معظم وقتها في التدريبات، وقد تصل إلى 3 حصص يوميًا.

ولفتت إلى أن رحلة التدريب كانت تمثل تحديًا يوميًا، إذ كانت تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات في المواصلات ذهابًا وعودة، بخلاف التدريبات التي تستمر في المتوسط 3 ساعات وقد تمتد لفترات أطول، مضيفة أنها كانت تحاول مواصلة دراستها من خلال المذاكرة عبر الإنترنت خلال فترات الإعداد والمعسكرات.

ويُذكر أن سندس سنبل، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، بعد تصدرها منافسات أسلوب العصا، برصيد 9.330 نقطة، إلى جانب تفوقها في منافسات الأسلوب الشمالي.

واستضافت العاصمة السنغالية داكار منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية تُقام للمرة الأولى على الأراضي الإفريقية، بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب الرياضية الشابة من مختلف أنحاء العالم.