صاحبة ذهبية أولمبياد داكار بالكونغ فو: حسيت بالإحباط وخفت من ضياع حلمي بعد إصابتي قبل البطولة

قالت سندس سنبل، صاحبة الميدالية الذهبية في الووشو كونغ فو بأولمبياد الشباب، "داكار 2026"، إن والدها ووالدتها وشقيقها كانوا أكثر الأشخاص دعمًا لها وتحفيزًا خلال رحلتها الرياضية، مضيفة أن كلًا منهم كان يساندها بطريقة مختلفة، خاصة خلال فترة الاستعداد للأولمبياد التي استمرت نحو عامين.

وتابعت "سنبل" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON”، أمس الخميس، أن والدها كان يحرص على تشجيعها في أوقات الإحباط ورغبتها في التوقف عن استكمال التدريبات وقال لها: "لسه قدامك حلمك ومشوارك، اعملي اسم لنفسك وكيان، ولازم تكوني قد المسئولية".

وأضافت أن والدتها كانت ترافقها في جميع مشاويرها، خاصة بعد تعرضها لإصابة خلال التمرين قبل البطولة بشهر ونصف، مؤكدة أن الإصابة كانت أصعب موقف مرت به؛ إذ شعرت بالإحباط خوفًا من ضياع حلمها، خاصة أن الفترة المتبقية على البطولة كانت قصيرة، وكان عليها تكثيف التدريبات، بينما كان من الممكن أن تؤدي التمارين إلى تفاقم الإصابة.

وأشارت إلى أنها كانت تلجأ إلى والدها في تلك الفترة، بالتزامن مع خضوعها لجلسات العلاج الطبيعي ومحاولاتها التعافي سريعًا للحاق بالبطولة.

وفيما يتعلق باختيار تصميم الملابس التي ظهرت بها خلال المنافسات، قالت إنها اختارت التصميم الذي يعبر عن شخصيتها وشعرت بالراحة تجاهه، ليكون آخر ما استقرت عليه قبل حصد الميدالية الذهبية.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم سنبل، والد سندس، إن تصميم البدلة يخضع لمواصفات معينة، موضحًا أنهم حرصوا على تفصيل البدلة خصيصًا لها، بعد دراسة التصميمات والألوان التي تتناسب مع لون بشرتها، وتُظهر سرعتها وقوتها خلال اللعب.

وأضاف أن مجموعة من المدربين شاركوا في اختيار التصميم، بعدما رأوا أنه الأنسب لها، وجاء الاختيار موفقًا، مشيرًا إلى أن سندس كانت تطلق على نفسها لقب "سوبر سندس".

ويُذكر أن سندس سنبل، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، بعد تصدرها منافسات أسلوب العصا، برصيد 9.330 نقطة، إلى جانب تفوقها في منافسات الأسلوب الشمالي.

واستضافت العاصمة السنغالية داكار منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية تُقام للمرة الأولى على الأراضي الإفريقية، بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب الرياضية الشابة من مختلف أنحاء العالم.