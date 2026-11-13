اللواء محمد الشهاوي: إيران كانت على بُعد أسابيع من الوصول لرفع نسبة تخصيب برنامجها النووي لـ 90%

وصف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن مشهد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بأنه "حرب اللا حرب، وتفاوض اللا تفاوض"، موضحًا أنه رغم العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على طهران منذ عام 1979، تمكنت إيران من تطوير برنامجها النووي ورفع نسب التخصيب إلى 60%، مما جعلها على بُعد أسابيع قليلة من الوصول إلى عتبة الـ 90% اللازمة للأغراض العسكرية.

وشدد خلال لقاء ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي نافع التراس، مساء الخميس، أن الطرفين وصلا إلى مرحلة توازن الإنهاك، مشيرًا إلى وجود مقترحات للتهدئة المرحلية تتضمن رفع الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز، خاصة في ظل الضغوط السياسية الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن تراجع الحزب الجمهوري وصعود الديمقراطيين.

وأشار إلى أن إبقاء التوترات قائمة في مضيق باب المندب يخدم استراتيجية إرباك التجارة الدولية، رغم قدرة القوى الكبرى على حسمها عسكريا لو أرادت ذلك.

وأضاف أن ما جرى خلال أحداث السابع من أكتوبر يُمثل نوعًا من الطُعم الذي استُدرجت إليه الأطراف لتنفيذ أجندات أوسع، مستشهدًا بالمقولة المنسوبة للرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكون: "لا شيء يحدث على سبيل الصدفة، وإذا حدث صدفة فاعلم أنه مُخطط له ليظهر وكأنه صدفة".

وأرجع جذور هذه السياسات إلى ما يزيد على قرن من الزمان، وتحديدًا إلى مؤتمر لندن (1905–1907) الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بانرمان بمشاركة القوى الأوروبية الكبرى.

وأوضح أن مخرجات ذلك المؤتمر ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، وهي تفتيت وتقسيم المنطقة العربية، مستشهدًا بما حدث في السودان من انفصال للجنوب، وما يواجهه الشمال حاليًا من صراعات تهدد بمزيد من الانقسامات، فضلا عن حجب التكنولوجيا المتقدمة وترسيخ الثقافة الاستهلاكية عبر توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التجارية والاستهلاكية بدلا من توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتطورة، علاوة على زرع كيان غريب في قلب المنطقة وهو ما مهد لاحقًا لوعد بلفور عام 1917 وقيام دولة إسرائيل عام 1948 لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار.

وتحدث عن طبيعة الصراعات الحديثة، مؤكدًا أن المنطقة تُدار حاليًا عبر جيل جديد من الحروب أطلق عليه مصطلح "أسلحة الاضطراب الشامل"، والتي تقوم على إشعال الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول دون الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر، وهو ما يظهر في عدة ملفات متزامنة، تتمثل في السودان وليبيا عبر استمرار الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وبقاء حالة الانقسام المؤسسي والحكومي في ليبيا، فضلا عن أمن الممرات المائية (باب المندب ومضيق هرمز).

وأضاف أن مصر تخوض معركة وعي وتنمية حقيقية في ظل مواجهة 12 تحديًا داخليًا و9 تحديات خارجية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية (الجنوب، الغرب، الشرق، وشمال شرق المتوسط)، موضحًا أن الدولة المصرية تمضي بثبات لتجاوز هذه التحديات بفضل رؤيتها الشاملة.

ولفت إلى أن ما يدار في المنطقة اليوم يمثل جيلا جديدًا من الحروب يُعرف بـ"أسلحة الاضطراب الشامل"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف غزة باعتباره ملفًا إنسانيًا بحتًا، بل بوصفه قضية أمن قومي استراتيجي يقف على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى وجود لجنة مصرية ميدانية داخل قطاع غزة تعمل منذ 5 أيام وسط ظروف جوية قاسية ومنخفضات جوية على إغاثة المتضررين في 70 ألف خيمة تضررت أو دمرت، فضلاً عن تدعيم وتأمين أكثر من 2000 منزل آيل للسقوط لمنع انهيارها فوق رأس ساكنيها.

