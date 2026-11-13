قال ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إن «من المعروف بأن سيد قطب كان ماسونيًا»، متسائلا: «ألم يكتب مقالة في المقطم قال فيها: لماذا أصبحت ماسونيا؟».

وأشار خلال لقاء ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر «صدى البلد» إلى نشر هذه المقالة وموجودة في كل مكان، موضحا أن سبب إنكار جماعة الإخوان الإرهابية لهذه المقالة يعود إلى أنها تمثل بالنسبة لهم أن «سيد قطب ليس إسلاميا خالصا، ولكنه جزء من مؤامرة، وأن زيارته لأمريكا كان لها غرض».

وشدد أن كل هذا الكلام كان لا بد من التغطية عليه، لافتا إلى إصدار الرئيس جمال عبد الناصر قرارا عام 1963 أو 1964 بإلغاء جمعيات الماسونية الموجودة في مصر.

ولفت إلى أن رحلة سيد قطب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قيل فيها إنه ذهب إلى هناك لإجراء دراسات عن مناهج التعليم ليضعها في وزارة المعارف العمومية في مصر.

وأشار إلى عودة سيد قطب إلى مصر، بعد مقتل حسن البنا، ليبدأ في كتابة مقالات يقدم نفسه فيها لجماعة الإخوان، لافتا إلى أن الشيخ محمد الغزالي كتب وقال عن حسن الهضيبي إنه «ماسوني».

وتابع: «والله لو كنت أعرفها ما كنت دخلت هذه الجماعة إطلاقا»، مشيرا إلى أن «جماعة الإخوان ماسونية، وقياداتها ماسونية وأعضاؤها متمسونون لا إراديًا، لا يدركون أنهم ماسون».