 البحرية الإيرانية: اندلاع حريق بناقلة نفط وتعطلها إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرية الإيرانية: اندلاع حريق بناقلة نفط وتعطلها إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز

أحمد إمام
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:04 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 11:04 ص

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم السبت، اندلاع حريق في ناقلة نفط وتعطلها إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة محظورة شرق مضيق هرمز، قالت إنها تقع ضمن نطاق ملاحي غير آمن سبق التحذير من المرور فيه، وفقًا لما نقلته وكالة الانباء الإيرانية تسنيم.

وذكرت البحرية، في بيان لها اليوم، أن الناقلة كانت تبحر في المنطقة المحظورة في الساعات الأولى من صباح السبت، رغم التحذيرات المسبقة، مشيرة إلى أنها أوقفت أنظمة التتبع والتعريف الخاصة بها أثناء عبورها المنطقة.

وحذرت البحرية الإيرانية من أن أي ناقلة تتجاهل القيود الملاحية وتعبر المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز ستكون عرضة للاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وانتقد البيان ملاك ناقلات النفط الذين يتجاهلون مصير السفن الأخرى التي خالفت التحذيرات، معتبرًا أنهم يعرضون استثماراتهم للخطر اعتمادًا على ما وصفه بـ«التصريحات الأمريكية غير المستندة إلى حقائق»، ودفع سفنهم إلى مناطق الألغام والمخاطر.

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