تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب «بلدية براجا»، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال والدنمارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، في مباراة تشهد الظهور الأول للمنتخب البرتغالي عقب إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام الدنمارك

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي على التشكيل التالي خلال مواجهة الدنمارك:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: فلافيو نازينيو، ريناتو فيجا، روبن دياز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: فيتينيا، جواو بالينيا.

خط الوسط الهجومي: جواو فيليكس، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جونتشالو راموس.

موقف البرتغال والدنمارك في المجموعة

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة خلال الجولة الماضية.

في المقابل، يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال لتعزيز موقفه في المجموعة.

وكانت مواجهة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت على الأراضي الدنماركية، قد انتهت بفوز البرتغال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة البرتغال والدنمارك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال والدنمارك، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة البرتغال

وتحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا للمنتخب البرتغالي، كونها الأولى بعد إعلان النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، ليضع بذلك نهاية لمسيرة استثنائية بقميص منتخب بلاده امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وخلال مشواره الدولي، نجح رونالدو في قيادة البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، إلى جانب الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.

قائمة منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي

وجاءت قائمة المنتخب البرتغالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي سيلفا، صامويل سواريز.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ألبرتو كوستا، روبن دياز، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو، نونو تافاريس.

خط الوسط: جواو بالينيا، روبن نيفيز، ماتيوس فيرنانديز، فيتينيا، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، فرانسيسكو ترينكاو، كارلوس فوربس، رافائيل لياو، جيوفاني كويندا، برونو فيرنانديز، جواو فيليكس، رودريجو مورا، جونسالو راموس، فابيو سيلفا، جوستافو فاريلا.