أصابت طائرة مسيّرة روسية مستشفى في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مرضى وإجلاء نحو 30 شخصاً من المبنى، في وقت حذّر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تداعيات القيود المفروضة على سرعة شبكة «ستارلينك» على القدرات الدفاعية الأوكرانية، بالتزامن مع تصعيد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين موسكو وكييف.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، في تغطيتها الحية لتطورات الحرب، أن الهجوم الروسي استهدف مستشفى في وسط كييف، حيث تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ سبعة أشخاص من موقع الضربة، فيما أُصيب ثلاثة مرضى. وقررت السلطات إجلاء 30 شخصاً وتعليق الخدمات الطبية بالمستشفى مؤقتاً، لحين تقييم الأضرار والتعامل مع تداعيات الهجوم.

وفي سياق متصل، حذّر زيلينسكي من استمرار القيود المفروضة على سرعة شبكة «ستارلينك» في المناطق الممتدة على طول خط المواجهة، بما فيها الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، مؤكداً أن هذه القيود تؤثر في قدرة القوات الأوكرانية على اعتراض الطائرات المسيّرة، لا سيما طائرات «شاهد» الإيرانية النفاثة، والتصدي للأنظمة الجوية غير المأهولة الأخرى.

وعلى الجانب الروسي، أعلنت موسكو، الجمعة، اعتراض نحو 1200 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر موجات الهجمات التي أعلنت كييف تنفيذها داخل الأراضي الروسية. في المقابل، أكدت أوكرانيا استهداف مصفاة نفط رئيسية في مقاطعة فولغوغراد، ضمن هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية.

-قيود «ستارلينك» والضغوط الأمريكية

تأتي تحذيرات زيلينسكي في ظل الجدل المتصاعد بشأن القيود المفروضة على خدمات شبكة «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، والتي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في الاتصالات الميدانية وتنسيق العمليات العسكرية وتوجيه الطائرات المسيّرة.

وبحسب التقارير، شهدت سرعة الشبكة قيوداً في منتصف أكتوبر الماضي، قبل أن تُستعاد لفترة وجيزة في 24 أكتوبر، لتتجدد شكاوى القوات الأوكرانية من تباطؤ الخدمة خلال الأسبوع الجاري.

وأثار ذلك تحركاً داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، إذ طالب السيناتوران جين شاهين وكريس كونز الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالقيود المفروضة على الشبكة، وذلك قبل نهاية نوفمبر الجاري.

-استهداف البنية التحتية الأوكرانية

يتزامن الهجوم على كييف مع استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، إذ أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع الكهرباء في 12 منطقة، على خلفية الهجمات التي استهدفت قطاع الطاقة، فيما شهدت مقاطعة زابوريجيا ضربات أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.

-المسيّرات الأوكرانية في العمق الروسي

وقد كثّفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها بعيدة المدى بالطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت النفط والطاقة ومواقع عسكرية، في إطار مساعيها لإلحاق أضرار بالبنية التحتية المرتبطة بإمدادات الوقود والتموين العسكري الروسي.