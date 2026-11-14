قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمات بلاطة وعسكر والعين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات واسعة ومتزامنة شملت عدة مدن وبلدات ومخيمات في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها، واعتقال مواطن على الأقل.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي «بلاطة» شرقًا و«العين» غربًا، كما اقتحمت بلدة «عسكر» الشرقية، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات ومداهمات أسفرت عن اعتقال مواطن خلال اقتحام البلدة.

وفي محافظة طوباس، داهمت قوات الاحتلال بلدة «طمون» جنوب طوباس، واقتحمت عددًا من المنازل وفتشت محتوياتها، وذلك وفقًا لما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وداهمت منزلين على الأقل وعبثت بمحتوياتهما.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة «بيتونيا» غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المستمر والاعتداءات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.