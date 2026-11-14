قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن المنخفض الجوي انتهى، إلا أن المعاناة اليومية للعائلات الفلسطينية داخل الخيام البالية المهترئة لم تنته، لافتا إلى غرق 70 ألف خيمة وإتلاف المواد التموينية والمستلزمات الطبية جراء مياه الأمطار.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر «النهار» إلى وفاة طفل يبلغ من العمر عاما أو أقل نتيجة البرد الشديد، بالإضافة إلى ارتقاء 6 أطفال شهداء بسبب الأجواء القاسية.

وأكد أن «مصر لم تتخلّ عن غزة وكانت الدولة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التي ساندت العائلات»، موضحا أن اللجنة أعدّت غرفة طوارئ بالشراكة مع المؤسسات الأممية قبل تساقط الأمطار، وبدأت في تلقي عشرات الاتصالات، قبل أن ترتفع وتيرة الاستغاثات فجر يوم الجمعة إلى عشرات الآلاف من الاتصالات لعائلات تصرخ وتستغيث مع غرق الخيام واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في ظل غياب البنية التحتية وانجراف الخيام.

وأشار إلى أن العائلات ظلت تقف طوال الليل حاملة أطفالها بانتظار انحسار الأمطار وسط تساقط المنازل وارتفاع منسوب المياه داخل الخيام إلى متر وربما أكثر من ذلك، موضحا أن اللجنة المصرية انتشرت في المحافظات الخمس بقطاع غزة عبر فرق طوارئ متخصصة تولت نقل العائلات من أماكن الغرق إلى مخيم 18 في نتساريم، وفتح الطرقات بالمعدات الثقيلة، بينما تولت فرق ثالثة تقديم وتجديد الخيام.

وأضاف: «كنا نشاهد النساء والأطفال يبكون على الخيمة الغارقة، وكان الفلسطيني يعتقد ألا تعوض، فكانت مصر حاضرة بالقوافل وتدخلت مباشرة، وأدخلت القوافل محملة بالخيام والدقيق والفرش والأغطية»، مؤكدا أن «مصر اليوم لها بصمة واضحة في قطاع غزة».

ووجه مناشدة عاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، قائلا: «نوجه مناشدة من داخل الخيام البالية المهترئة في قطاع غزة: يجب على العالم بسرعة تسيير القوافل الإغاثية إلى جمهورية مصر العربية لتتولى القيادة المصرية إدخالها إلى القطاع، قبل قدوم منخفض جوي جديد الأسبوع المقبل».

ودعا دول العالم، ولا سيما الدول العربية والإسلامية، إلى الاقتداء بمصر والتواجد في الميدان إلى جانب اللجنة المصرية والمعدات والفرق المصرية المنتشرة في شوارع غزة لإنقاذ الفلسطينيين قبل الموت، مشددا أن هناك حاجة ماسة لتسيير قوافل محملة بالأغطية والشوادر وملابس الأطفال.