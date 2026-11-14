أكد ناصر ماهر، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، سعادته بتسجيل أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع للحصول على فرصة الانضمام للمنتخب منذ فترة طويلة، وموجهًا الشكر إلى علي ماهر، المدير الفني، لمنحه فرصة المشاركة.

وسجل ناصر ماهر هدفًا في الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على نظيره مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال ناصر ماهر، في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»: «أحمد الله على الفوز وتسجيل أول أهدافي الدولية مع منتخب مصر. كنت أتمنى التواجد مع المنتخب خلال الفترة الماضية، لكن الحمد لله أن الفرصة جاءت الآن. أشكر زملائي، كما أشكر علي ماهر على منحي فرصة تمثيل المنتخب والمساهمة في إسعاد الشعب المصري».

وأضاف: «الأجواء رائعة داخل المنتخب، وسعداء بما يقدمه محمد صلاح. ظهرنا بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية، ورغم أننا لم نعمل مع الجهاز الفني لفترة طويلة، فإننا نجحنا في استيعاب بعض الأفكار خلال وقت قصير، وما زال أمامنا الكثير لنقدمه في الفترة المقبلة».

وتابع: «منتخب مالاوي ليس سهلًا على الإطلاق، ونحن نحترم جميع المنتخبات. ستكون مباراة الإياب على ملعب المنافس صعبة، وعلينا الاستعداد لها جيدًا».

وكانت خماسية منتخب مصر في شباك مالاوي قد حملت توقيع ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، إلى جانب محمد صلاح الذي سجل هدفين.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.