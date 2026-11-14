عضو بالمجلس الأعلى للثقافة يطالب بميثاق شرف للممثلين بعد أزمة رمضان والعوضي

قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة «حلوان سابقا» وعضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، إن «التراشق والتلاسن» المتبادل بين الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي «وصل إلى درجة الابتذال بين نجمين يقدمان نفسيهما باعتبارهما واجهة للدراما المصرية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر فضائية «النهار» أن التراشق بين الاثنين وصل إلى «حالة صعبة ومبتذلة جدًا»، متسائلا: «هل يكفي الاعتذار الذي أصدره محمد رمضان لكي ننسى؟ وهل يكفي قبول أحمد العوضي له بعبارة حبيبي يا حمادة لكي ننسى هذه الحالة، وتنسى الأجيال التي انخرطت في الخناقة فتهدأ لمجرد رؤية تصرفهما الأخير؟!».

ولفت إلى أن عمر الفنان أحمد العوضي 40 عاما، بينما عمر محمد رمضان 38 عاما، موجها حديثه لرمضان: «يا محمد يا رمضان، يا ابن المنيب البار، وابن البلد، يا من تضع مكتبك تحت أقدام والدتك وأنت تعلم محبتي لك، في سنك البالغة 38 عاما كان الأستاذ الكبير أحمد زكي قدم فيلم البريء، وفيلم الحب فوق هضبة الهرم، وقدم أعمالا عظيمة، فماذا فعلت وماذا قدمت؟!».

ووجه حديثه للعوضي، قائلا: «يا أحمد يا عوضي، في سن الأربعين كان الأستاذ عادل إمام قدم في الدراما التلفزيونية مسلسل أحلام الفتى الطائر، وقدم في السينما أفلاما عظيمة بقيت أسماؤها وأعمالها، ولكننا لم نسمع يوما عن خناقة دار بينهما».

وتابع: «يا أبناء البلد أنتما الاثنان تفتخران بالانتماء لأحياء شعبية، وأنا ابن حي شعبي، ليس لدينا أن أحد يلقّح على الآخر، وأنتما تعلمان ماذا يُقال عليه! ».

وأكد أن «الموضوع ليس اعتذارا بل ثقافة وأدب واحترام، ولا يجب أن يكون الدكتور أشرف زكي موجودا حتى يتدخل بينكما في الكواليس ويطلب الاعتذار فيُسمع كلامه».

واختتم «فتحي» موجها رسالة لنقيب المهن التمثيلية، قائلا: «يا دكتور أشرف زكي، هذه رسالة إليك بصفتك نقيبا للمهن التمثيلية، هناك في نيوزيلندا وفي كندا ميثاق شرف للممثلين يحدد كيفية الحديث مع زملائهم في وسائل الإعلام وطرق التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن في حاجة لمثل هذا الميثاق حتى لا نصل إلى ما غناه عبد الحليم حافظ: شوف بقينا فين يا قلبي، شوف بقينا فين يا قلبي».