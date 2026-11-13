ضبط دراجات نارية دون لوحات معدنية في حملة مرورية على كورنيش الإسكندرية

ضبطت إدارة شرطة المرور في الإسكندرية عددًا من الدراجات النارية المخالفة، لعدم حملها لوحات معدنية أو تراخيص قيادة، وذلك خلال حملة مرورية مكبرة استهدفت طريق الكورنيش بمنطقة سان ستيفانو، لمتابعة الالتزام بقواعد المرور والتصدي للمخالفات.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء حاتم حداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وتعليمات اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، وبرئاسة العميد أحمد زغلول، مساعد مدير المرور، وبمشاركة رؤساء وضباط قطاعات الإدارة.

وقال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن الحملة شملت فحص التراخيص، وضبط المركبات منتهية التراخيص، والسيارات والدراجات النارية التي تسير دون لوحات معدنية، فضلًا عن متابعة الالتزام بخطوط السير المقررة، ومنع تقطيع المسافات.

وتواصل إدارة شرطة المرور في الإسكندرية حملاتها الصباحية والمسائية بمناطق متفرقة، لإحكام السيطرة المرورية وفرض الانضباط بالشارع، والحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، والاستجابة لشكاوى المواطنين.