عاطف الموشي: ارتفاع أسعار التذاكر جعل نزهة السينما مكلفة على العائلات المصرية

قال الدكتور عاطف الموشي إن الذهاب إلى السينما أصبح مكلفًا بصورة كبيرة بالنسبة إلى العائلات والأسر المصرية، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر وانتقال معظم دور العرض إلى المراكز التجارية «المولات»، وذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «السينما أولًا: كيف تغيّر دور العرض مصير الفيلم العربي؟».

وشارك في الجلسة كلٌّ من سيدريك عون، والمنتجة شاهيناز العقاد، والدكتور عاطف الموشي، فيما أدار النقاش الكاتب والباحث محمد شوقي.

وأوضح الموشي أن دور العرض أصبحت تتجه بصورة أكبر إلى التواجد داخل المولات، بدلًا من انتشارها في الشوارع كما كان الحال في الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التذكرة وجعل الذهاب إلى السينما غير مناسب لكثير من العائلات المصرية، التي كانت أكثر حرصًا على ارتيادها عندما كانت دور العرض منتشرة في مختلف الشوارع.

ومن جانبها، علقت المنتجة شاهيناز العقاد على الأمر نفسه، مشيرة إلى ضرورة افتتاح المزيد من دور العرض السينمائية في المحافظات المختلفة، مع تنوع مستوياتها وأسعارها بما يتناسب مع مختلف فئات المجتمع.

وتناقش الحلقة تطور أسواق السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل الضغوط التي تواجه شباك التذاكر عالميًا، وكيف أصبح النجاح التجاري في أسواق مثل القاهرة والرياض مؤشرًا على وجود جمهور فعلي يؤثر في قرارات منصات البث بشأن الاستحواذ على الأفلام أو إنتاجها.

كما تتناول التحديات التي تواجه الأفلام العربية المستقلة، في ظل اعتماد دور العرض على الأفلام الأمريكية ومحدودية فرص عرض هذه الأعمال، وتطرح تساؤلات حول السيطرة على منافذ العرض، وإمكانية توظيف النجاح الجماهيري لفتح المجال أمام أفلام تتردد المجمعات السينمائية الكبرى في عرضها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات المهنية التي تنظمها أيام القاهرة لصناعة السينما، بهدف فتح مساحات للحوار حول تحديات الصناعة وتحولاتها، ودعم فرص انتشار الفيلم العربي وتعزيز حضوره في أسواق العرض المحلية والإقليمية والدولية.

وأُطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» بوصفها منصة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين. وتضم الأيام عددًا من البرامج والمحاور الرئيسية، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، ومنتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة، وأصبحت إحدى الفعاليات المهنية البارزة في المنطقة، لما تقدمه من فرص لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.