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ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الجمعة، أن الجيش والقوة المشتركة، تمكنا من "تحرير" مناطق في محور شمال كرفان جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء إن "القوات المسلحة والقوة المشتركة بمختلف تشكيلاتها، تمكنت منذ فجر اليوم (الجمعة)، من تحرير منطقة صريف عنكوش والمناطق المجاورة لها بمحور شمال كردفان (الخوي)، بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة".

وأضافت: "أسفرت العمليات عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، والقضاء على قائد القوة التابعة للمليشيا التي كانت تتمركز بالمنطقة".

ونقلت عن القوة المشتركة قولها، في بيان، أن "القوات تواصل عمليات تمشيط واسعة وملاحقة ما تبقى من عناصر المليشيا بالمنطقة".

وأكدت القوة المشتركة استمرارها في أداء واجبها جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة "حتى استعادة الأمن والاستقرار"، وفق "سونا".

وتتكون القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور من فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية عام 2020، وتقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وتبرز ضمن مكوناتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

والجمعة، تقدم الجيش السوداني، في عدة مناطق بمحيط مدينة الخوي، التي تتبع إداريا ولاية غرب كردفان، وحددتها "سونا" ضمن "محور شمال كردفان".

وأفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن قوات الجيش والقوات المساندة أحكمت، صباح الجمعة، سيطرتها على عدة مناطق بمحيط مدينة الخوي.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن هذه التطورات.

ويسعى الجيش السوداني إلى استعادة مدينة الخوي، لتكون أول مدينة يسيطر عليها في ولاية غرب كردفان خلال تقدمه العسكري الحالي.

وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية لموقعها الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان، فضلا عن كونها مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما، لا سيما في تجارة الماشية وإنتاج الصمغ العربي.

وتخضع الخوي لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أواخر مايو 2025، بعد معارك مع الجيش والقوات المساندة له، تبادل خلالها الطرفان السيطرة عليها عدة مرات.

والسبت الماضي، سيطر الجيش السوداني على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، عقب معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.