الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طبيب بأحد المجاري المائية في المنيا

- الداخلية: الكشف الطبي أثبت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان ولا شبهة جنائية في الوفاة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات خبر تداولته عدد من المواقع الإخبارية بشأن العثور على جثمان طبيب بأحد المجاري المائية في محافظة المنيا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق من شخص بالمعاش، مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله، وهو طبيب مقيم بذات الدائرة، عقب خروجه من المنزل متجهًا إلى محل عمله بإحدى المستشفيات بالمنيا.

وتابعت أنه في ذات التاريخ، تبلغ من الأهالي بالعثور على جثمان المُبلغ بغيابه بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال وانتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وأضافت أنه بسؤال أهليته، أقروا بمرور المذكور بضائقة نفسية، قام على إثرها بالإقدام على الانتحار، وأن زوجته حاولت إثنائه عن ذلك، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وأوضحت الداخلية أن الفحص الموثق أثبت صحة ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية، وكذا عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.