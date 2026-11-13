الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دفع النظام الصحي بغزة لحافة الانهيار

قالت الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ سنوات دفع النظام الصحي في قطاع غزة إلى حافة الانهيار.

وأوضح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان، الجمعة، أن غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 نوفمبر الجاري، استهدفت مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين.

وأشار البيان إلى أن مجمع ناصر الطبي يعد أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها في المنطقة.

ولفت إلى أنه تم استخدام 3 صواريخ في الهجوم، انفجر واحد منها فقط، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة خطرا إضافيا على المرضى والعاملين في المجال الصحي والمدنيين.

وتطرق البيان إلى تعرض مجمع ناصر الطبي لهجمات إسرائيلية في أغسطس 2025، أسفرت 3 غارات جوية خلالها عن استشهاد 22 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين.

وأشار إلى أن تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2024 تناول الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات غزة، لافتا إلى أن معظم مستشفيات القطاع كانت قد دُمرت بحلول ذلك الوقت.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من ادعاءاته بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي الذين استهدفهم فقدوا وضعهم الخاص المحمي بموجب القانون الدولي، وتحولوا إلى أهداف عسكرية.

وشدد المكتب على أن "الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى والجرحى تشكل جرائم حرب"، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت الصحية والأشخاص الموجودين فيها وفقا للقانون الدولي.

والخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وأصاب نحو 30 آخرين، في غارة جوية استهدفت أحد مباني مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

ويأتي القصف في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنية التحتية.