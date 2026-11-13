مايكروسوفت تحرز تقدما إضافيا في التغلب على الانقطاع العالمي

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، أنها تحرز مزيدا من التقدم في استعادة أنظمتها التي يعتمد عليها العمل اليومي حول العالم، وذلك بعد عطل أدى إلى تعطل البريد الإلكتروني والاجتماعات وأدوات أساسية أخرى للشركات والمستهلكين لقرابة يوم كامل.

وكتبت عملاقة البرمجيات الأمريكية عبر منصة "إكس": "نرصد تقدما مشجعا في التعافي، مع تحسن توفر الخدمة وأداء تسليم البريد الإلكتروني عبر جزء متزايد من البنية التحتية المتأثرة لخدمات (مايكروسوفت 365)".

وأشارت الشركة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لأجزاء من البنية التحتية المتضررة واستئناف تدفق حركة البيانات تدريجياً.

وتسبب الانقطاع المستمر منذ ساعات في حرمان عدد لا حصر له من الشركات والمستهلكين على مستوى العالم، عن الخدمات السحابية المركزية.

وكانت منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك أوت لوك وكوبايلوت وتيمز، من بين الخدمات المتأثرة بالانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وأفاد موقع "داونديتكتور" بأن الانقطاع تم الإبلاغ عنه في 74 دولة ومنطقة خلال حوالي ساعة.

توثق مايكروسوفت جهودها خطوة بخطوة للتغلب على الانقطاع في منشورات على منصة إكس وصفحة حالة خدمتها.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إنه تم إطلاعه على تفاصيل الانقطاع.

وتابع: "من وجهة نظر مايكروسوفت في هذه المرحلة، فإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني".

وأضاف "إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد ما لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك حيث حدث خطأ في أحد التحديثات".

وفي نيوزيلندا، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات، واضطرت إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية. وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية أنها أوقفت مؤقتا معالجة جميع طلبات التأشيرات.

وفي كندا، أعلنت مؤسسة "يونيتي هيلث تورونتو" حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع. ويتم اللجوء إلى هذا الرمز عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية. وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر. "تظل مستشفياتنا آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية".