مايكروسوفت تشهد أعطالا في مناطق واسعة من العالم

تشهد خدمة البريد الإلكتروني "آوتلوك" التابعة لمايكروسوفت عطلا واسع النطاق في عدد كبير من دول العالم إذ يواجه عشرات الآف المستخدمين صعوبة في الوصول إلى حساباتهم، فيما قالت الشركة إنها "تكثف جهودها للحد من تداعيات العطل.

واستمر هذا العطل الذي أرجعته مايكروسوفت إلى "ضغط مرتفع" على بنيتها التحتية، معظم ساعات العمل في الولايات المتحدة، وطال أيضا منتجات أخرى للشركة مثل منصة "تيمز" والمساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتسع نطاق الخلل عالميا في غضون ساعة، ما أدى إلى تعطل منتجات مايكروسوفت في 74 دولة ومنطقة، حسبما أفاد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال الخدمات.

وأظهرت خريطة نشرها الموقع على إكس أن الانقطاع أثر على مستخدمين في القارة الأميركية وأجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وذكرت مايكروسوفت في البداية أنها تحقق في تقارير عن أعطال "في الأميركتين" لكنها أكدت لاحقا أن المشكلة أثرت على ما يبدو على "اتصال المستخدمين بخدمات مايكروسوفت 365 في أي منطقة".



و"مايكروسوفت 365" خدمة اشتراك سحابية تقدمها الشركة وتتضمن تطبيقات شهيرة مثل آوتلوك وتيمز.

وكتبت الشركة على منصة إكس: "حددنا وجود ضغط مرتفع على جزء من بنيتنا التحتية عبر مناطق متعددة، وهو ما يرجَّح أنه السبب وراء أعطال الاتصال".

وأضافت: "نعمل بشكل مكثف على اتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من التأثير".

وتابعت: "أوقفنا جميع عمليات النشر موقتا، ونعمل على تحويل مزيد من حركة البيانات بعيدا عن البنية التحتية المتأثرة، كما نعيد تشغيل الخوادم المتضررة لإعادتها إلى الخدمة".

وفي الولايات المتحدة أبلغ نحو 130 ألف مستخدم عن مشكلات في آوتلوك بُعيد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لموقع داون ديتيكتور.

وتراجعت مذّاك بلاغات الأعطال إذ أفاد نحو 37 ألف مستخدم بوجود مشكلات في آوتلوك بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في منصتي تيمز وكوبايلوت، بحسب داون ديتيكتور.

ومع استمرار العطل لساعات نشرت مايكروسوفت سلسلة من التحديثات على إكس أوضحت فيها مواصلة جهودها التي لم تكلل بالنجاح في حينها، لاستعادة الخدمة بالكامل.

وفي أحد التحديثات التي نشرت بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ذكرت مايكروسوفت أنها "ترصد تعافيا محدودا" بينما تسعى لتوجيه حركة بيانات المستخدمين بعيدا عن الخوادم المتأثرة.

وأضافت: "مع استعادة السعة التشغيلية، قد يلاحظ المستخدمون تعافيا تدريجيا للخدمة مع إعادة اتصال تطبيقاتهم بالخوادم".