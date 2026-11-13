على امتداد شريط السكة الحديد الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، حيث اعتاد المسافرون إيقاع عجلات القطارت الشهير فوق الفولاذ، تحول المشهد فجأة إلى اهتزاز عنيف حبس الأنفاس.

لحظات فارقة خرجت فيها عربة قطار عن مسارها، لتكشف المعاينة الفنية اللاحقة أن الفاعل لم يكن خللًا فنيًّا عابرًا، بل يد السرقة التي امتدت لتنتزع 8 بلنجات من جسد القضبان، تاركةً أرواح الركاب معلقة على حافة هاوية.

ففي الحادث، خرجت العربة الرابعة من القطار رقم "107/3634" ركاب الإسماعيلية – السويس، المكوّن من 5 عربات "تحيا مصر" عن القضبان على الكوبري الواقع بين محطتي نفيشة والضبعية، إثر سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، دون وقوع أية إصابات بين الركاب.

وخلال تفقده موقع الحادث، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تعليمات باستمرار إجراء فحص شامل ودقيق لكامل السكة على امتداد خط الإسماعيلية – السويس، والتأكد من سلامة جميع مكوناتها والقضبان ومهمات التثبيت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخط بالكامل.

لم تكن الواقعة مجرد حادث عابر في سجل حركة القطارات، بل جرس إنذار مدوٍ يعيد تسليط الضوء على واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مرفق السكة الحديد، وهي سرقة مهمات التثبيت المعدنية وبيعها في سوق الخردة، رغم ما تمثله من نذر كارثة إنسانية.

ما دور البلنجة في هندسة السكة الحديد؟

لفهم فداحة ما جرى على خط «الإسماعيلية - السويس»، لا بد من الوقوف عند الدور الهندسي الحيوي للقطعة المفقودة، فالبلنجة أو وصلة ربط القضبان ليست مجرد قطعة حديد ثانوية، بل هي العمود الفقري الذي يضمن استمرارية الشريط الحديدي وتماسكه عند نقاط التقاء القضبان.

تعمل هذه الوصلات الفولاذية المزدوجة على منع أي انحراف أفقي أو رأسي بين نهايات القضبان، مع فك وسرقة 8 بلنجات دفعة واحدة، فقد الخط الحديدي تماسكه البنيوي تمامًا في تلك النقطة.

ولا يقتصر دور «البلنجة» على مجرد التثبيت الميكانيكي الظاهري، بل تمتد وظيفتها لتكون صمام أمان هندسي يواجه قوانين الفيزياء القاسية فوق شريط السكة الحديد.

فالقضبان الفولاذية تتعرض طوال ساعات اليوم لتقلبات حرارية حادة تجعلها تتمدد صيفًا وتنكمش شتاءً، وهنا تتدخل البلنجة بفضل تصميمها المحكم وفراغاتها المحسوبة بدقة لتسمح بهذا التمدد الطبيعي دون أن تفقد القضبان استقامتها أو يحدث بها التواء.

كما تتولى هذه الوصلات الفولاذية مهمة توزيع الأحمال الديناميكية الهائلة وامتصاص الصدمات المتتالية الناتجة عن انتقال عجلات القطارات الثقيلة من قضيب إلى آخر بسرعة عالية، وهو ما يحمي البنية التحتية للمسار من التآكل والانهيار المفاجئ.

ما نتيجة سرعة البلنجات؟

وبالتالي، فإن انتزاع 8 بلنجات من موقع واحد لا يعني فقط ترك فجوة في مسار القطار بل يحوّل أطراف القضبان إلى نهايات حرة سائبة.

وبمجرد ملامسة العجلات الأمامية للجرار لتلك المنطقة المفكوكة، تتولد قوى طرد جانبية عنيفة تدفع القضيب بعيدًا عن مساره الأصلي بمقدار سنتيمترات قليلة، وهي مسافة كافية لإسقاط عجلات العربات عن الشريط الحديدي وإحداث انحراف كامل للقطار في أجزاء من الثانية، وفق منصات متخصصة في هندسة السكة الحديد.

ومع اندفاع قطار الإسماعيلية - السويس بوزنه الهائل وسرعته التشغيلية فوق مسرح السرقة، لم تصمد نهايات القضبان الحرة أمام الضغط الجانبي لعجلات القطار، ما أدى إلى إزاحتها عن خط السير الطبيعي، لتسقط عربة القطار خارج القضبان في سيناريو كاد يتحول إلى فاجعة محققة.

توجيهات الوزير بعد الحادث

وفي أعقاب حادثة خط الإسماعيلية السويس، أصدر وزير النقل، تعليمات للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدفع بكافة فرق هندسة السكة التابعة للهيئة على جميع خطوط السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، لإجراء أعمال التفتيش الشامل والدقيق، والتأكد من سلامة القضبان ومهمات التثبيت وتأمين الخطوط.

التوجيهات جاءت في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، والتأكد من سلامة البنية الأساسية للخطوط، بما يضمن انتظام حركة القطارات والحفاظ على أرواح الركاب.