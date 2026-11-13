باكستان: قوات الأمن تقضي على 74 إرهابيا مدعومين من الهند في خيبر بختونخوا وبلوشستان

أعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن "قوات الأمن تمكنت من القضاء على ما لا يقل عن 74 إرهابيا مدعومين من الهند"، وذلك خلال عمليات استخباراتية متعددة تم تنفيذها في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان لها، أن العمليات الاستخباراتية نُفذت في منطقة كورام بمقاطعة كويتا، بالإضافة إلى منطقتي مير علي وأوراكزاي في إقليم خيبر بختونخوا، وفقا لقناة "جيو" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت عملية تطهير شاملة قائمة على المعلومات الاستخباراتية في منطقة كورام بمقاطعة كويتا، استهدفت مسلحي تنظيمي "فتنة الخوارج" و"فتنة الهندستان"، اعتبارا من الثالث من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الإرهاب في بلوشستان.

وتابع بيان إدارة العلاقات العامة للجيش: "خلال تنفيذ هذه العمليات الاستخباراتية، جرى التعامل بفعالية مع العديد من مخابئ الإرهابيين، وبعد اشتباكات متعددة، تم القضاء على 31 عنصراً من (الخوارج) المدعومين من الهند، كما صودرت أسلحة وذخائر ومتفجرات من مواقعهم".

وفي عمليات استخباراتية منفصلة، أشار الجيش إلى "أن قوات الأمن قضت على 43 إرهابيا مدعومين من الهند في منطقتي مير علي وأوراكزاي خلال الساعات الـ 48 الماضية".

وأكد الجيش أنه تم خلال عمليات التطهير مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، بما في ذلك متفجرات محلية الصنع وعبوات ناسفة، ما أدى إلى إحباط المخططات الخبيثة لعناصر "الخوارج" لاستخدام هذه المواد في أنشطة إرهابية.

ووفقا لتقرير صادر عن "مركز البحوث والدراسات الأمنية"، ظلت هاتان المقاطعتان تمثلان بؤرتَي العنف الرئيسيتين في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث برزت مقاطعة "خيبر بختونخوا" باعتبارها المنطقة الأكثر تضررا.

وأشار التقرير إلى أن مقاطعتي "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان" شهدتا معا ما يقرب من 96% من إجمالي الوفيات الناجمة عن العنف خلال تلك الفترة. ومن بين مجموع الوفيات، سُجّلت أكثر من 61% (أي 475 حالة) في "خيبر بختونخوا"، بينما بلغت حصة "بلوشستان" 34% (أي 265 حالة).

كما سجلت "خيبر بختونخوا" أكبر عدد من حوادث العنف، بواقع 151 حادثة، وهو ما يمثل 57% من إجمالي الحوادث على مستوى البلاد. وتلتها "بلوشستان" بـ 94 حادثة، أي ما يعادل 35%، مما يؤكد تركز الأنشطة المسلحة في هاتين المقاطعتين.