استطلاع: حزب البديل من أجل ألمانيا يوسع مجددا الفارق مع التحالف المسيحي

أظهر استطلاع حديث للرأي أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يتقدم مجددا بفارق واضح على التحالف المسيحي.

ولو أجريت انتخابات البرلمان الألماني يوم الأحد المقبل، لحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" على 28% من الأصوات، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الانتخابات "فالن" بتكليف من القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف).

في المقابل، تراجع التحالف المسيحي، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس، نقطة مئوية واحدة ليحصل على 22% من الأصوات.

وبحسب الاستطلاع، تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا نقطة مئوية واحدة، ليحصل حاليا على 13%. في المقابل، ارتفعت نسبة تأييد حزب الخضر بمقدار نقطتين مئويتين، ليحتل المركز الثالث بنسبة 15%. أما حزب "اليسار" فتراجعت نسبة تأييده نقطة مئوية واحدة إلى 10%. بينما يواصل الحزب الديمقراطي الحر الإخفاق في تجاوز نسبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، مع حصوله على 3% فقط.

وحصلت جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة على 9% من الأصوات. ووفقا للاستطلاع، لا يزال الائتلاف الحكومي الحالي، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عاجزا عن تحقيق أغلبية برلمانية.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، وشمل 1297 ناخبا مؤهلا جرى اختيارهم عشوائيا، عبر الهاتف والإنترنت. ويمثل الاستطلاع الناخبين المؤهلين للتصويت في ألمانيا.