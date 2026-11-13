قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا مدفعيا استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى قصف مدفعي لمجدل زون وبيوت السياد ورشقات رشاشة باتجاه الشارع العام المؤدي إلى المنصوري، مضيفة: "كما استهدف القصف المدفعي المعادي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون".

وتابعت أن "القصف المدفعي استهدف أيضا طلوسة بالتزامن مع عمليات تمشيط باتجاه البلدة".

ونفذ جيش الاحتلال، أمس، سلسلة اعتداءات على 13 بلدة ومدينة واحدة جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات، إضافة إلى تحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض وإلقاء قنابل صوتية قرب مزارعين.

وتستمر هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسئولية الأمنية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على البلاد بين عامي 2023 و2024. وشهد ذلك العدوان توغلًا بريًا إسرائيليًا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.