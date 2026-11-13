متحدث الصحة: السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات عند سماع الإسعاف تؤثر على فرص إنقاذ المرضى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي السيارات عند سماع صفارة الإسعاف قد تعرقل وصولها إلى الحالات الطارئة، وتؤثر بشكل مباشر على فرص إنقاذ حياة المرضى، محذرًا من ملاحقة سيارات الإسعاف أو السير خلفها بهدف فتح الطريق، مؤكدًا أن التعامل مع صفارة الإسعاف يجب أن يكون باعتبارها رسالة تتعلق بحماية الأرواح، وليس مجرد تنبيه مروري.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الخميس، أن تشغيل سيارة الإسعاف للصفارة لا يعني بالضرورة وجود مريض بداخلها، فقد تكون في طريقها لنقل مريض إلى المستشفى، أو متجهة إلى موقع بلاغ استغاثة لإنقاذ حالة، موضحًا أن خلو السيارة من المرضى خلال تحركها لا يعني أنها لا تؤدي مهمة طارئة.

وتابع أن من أبرز التحديات التي تواجه سيارات الإسعاف محاولة بعض قائدي السيارات السير خلفها أو بجوارها للاستفادة من الطريق الذي تفتحه، مؤكدًا أن التصرف الصحيح عند سماع صفارة الإسعاف هو إفساح الطريق بأمان، دون ملاحقتها أو محاولة اعتراض مسارها، أو القيام بمناورات مفاجئة أو التوقف العشوائي.

وأشار إلى أن تحركات سيارات الإسعاف تخضع للمراقبة والمتابعة من خلال غرفة الإسعاف المركزية بهيئة الإسعاف، وفق خطوط سير مراقبة.

ووجهت رئاسة هيئة الإسعاف تحذيرًا للمواطنين، أمس الخميس، من ترديد عبارات ومعلومات مغلوطة بشأن سيارات الإسعاف، من بينها: "ده مشغّل السارينة ومعهوش عيان"، و"دي العربية فاضية ومفيهاش حد"، و"خليك ورا عربية الإسعاف علشان تفتحلك الطريق"، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى المرضى والمصابين في الوقت المناسب