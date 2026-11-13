أطباء بلا حدود تدين بشدة قصف إسرائيل لمستشفى في غزة

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أدانت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس غارة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص.

وقالت المنظمة إنها "مصدومة وغاضبة للغاية" من الهجوم الذي وقع خلال الليل، وأسفر عن إصابة 52 آخرين.

وتابعت "من غير المعقول أن يُقتل ويُصاب المرضى والطاقم الطبي مرة أخرى داخل مستشفى، وهو المكان الذي ينبغي أن تُنقذ فيه الأرواح، لا أن تُزهق".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفى ناصر الطبي تعرض لما لا يقل عن ست غارات جوية، وتوغلات برية متكررة، وقصف مدفعي وإطلاق نار منذ أكتوبر 2023.

وأضافت "يجب أن تظل المستشفيات أماكن آمنة، حيث يمكن للمرضى تلقي العلاج ويمكن للطاقم الطبي إنقاذ الأرواح دون خوف على أرواحهم".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب احترام المستشفيات وحمايتها.

وأوضحت "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبار الهجمات على المستشفيات العاملة في غزة أمراً عادياً أو مقبولاً".

وفي الوقت نفسه، دعا "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأضاف البيان: "يستنكر مجلس السلام مقتل أي مدنيين ويدين بشدة استمرار حماس في استغلال المستشفيات والبنى التحتية المدنية الحيوية الأخرى لأغراض عسكرية".

ولم يقدم المجلس أي أدلة على أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت المستشفى لأغراض عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد كبار قادة حماس في الغارة.

ويسري اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025، إلا أن الهجمات الدامية لم تتوقف؛ إذ صعّدت إسرائيل في الآونة الأخيرة من غاراتها الجوية مجدداً، معلنةً أنها استهدفت وقتلت قيادات بارزة في حركة حماس.