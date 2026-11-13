مسؤول: اتهام ضابط أمريكي بالتجسس لصالح روسيا داخل بريطانيا

قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن ضابطاً في الجيش الأمريكي تم إلقاء القبض عليه في المملكة المتحدة للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا، سيواجه اتهامات رسمية هناك خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الضابط لم ينقل أي معلومات إلى موسكو.

وأضاف المسؤول أنه من المقرر محاكمة المقدم براندون تاينر بموجب نظام القضاء العسكري الأمريكي، وذلك عقب توجيه السلطات البريطانية اتهامات رسمية إليه، وهو إجراء متوقع يوم الأحد أو الاثنين. كما أكد المسؤول عدم تسرب أي معلومات إلى الجانب الروسي.

كما أكد مسؤول أمريكي ثانٍ اسمَ "تاينر"، مشيراً إلى أنه خدم سابقاً في أفغانستان والعراق وقطر. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل عسكرية حساسة.

كان تاينر ضابطًا رفيع المستوى في قسم الموارد البشرية، وعُيّن للعمل في وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقاعدة عسكرية قرب مدينة جلوستر الإنجليزية، قبل أن تُلقي السلطات القبض عليه الثلاثاء الماضي للاشتباه في تعاونه مع جهاز استخبارات أجنبي، والحصول على معلومات محمية أو تسريبها.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن الاعتقال هذا الأسبوع، وقالت إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها عملت عن كثب مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) والجيش الأمريكي.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن يكون لروسيا أي صلة بالضابط الأمريكي.