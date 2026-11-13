الدول الأوروبية تضع شروطا لإجراء محادثات أمنية مع روسيا

أعلنت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية عدم رغبتها في إجراء محادثات مع روسيا حول القضايا الأمنية الرئيسية إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفاد إعلان وقعته 39 دولة خلال قمة أوروبية عقدت في دبلن.

ويدعم الإعلان، الذي بادرت به فرنسا، بحث تدابير إدارة المخاطر الأمنية والحد منها، غير أنه يشترط استعادة السلام وتهيئة الظروف اللازمة قبل الشروع في تلك المحادثات.

ومن المرجح أن تمتد هذه المباحثات لتشمل المخاطر العسكرية والحروب الهجينة، كعمليات التخريب وحملات التضليل.

وسبق لروسيا أن طالبت بتقليص الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.

ويشدد الإعلان –الذي يحمل عنوان "إعلان المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي"– على أن أي تسوية أو قرارات تخص أوكرانيا لا بد أن تكون بمشاركة أوكرانيا نفسها، وأن تقرير مصير الأمن الأوروبي حقٌ أصيل للأوروبيين.

كما يدعو الإعلان إلى تقديم ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تكهنات بأن واشنطن قد تناقش إطاراً أمنياً أوروبياً جديداً مباشرة مع موسكو، دون مشاركة أوروبية.

وقد حدد المفاوض الأمريكي جاريد كوشنر الخطوط العريضة لإطار عمل يقوم على التواصل والشفافية العسكرية والحد من مخاطر التصعيد.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ما وصفه بعدم رغبة أوروبا في مناقشة نظام أمني مستقبلي، قائلاً إن الدول الأوروبية لم تعين حتى مفاوضاً.

وكانت أرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وسويسرا من بين الدول التي لم توقع على الإعلان.

وكانت بلغاريا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن التوقيع عليه، دون أن توضح أسباب ذلك على الفور.