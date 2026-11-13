الأمم المتحدة تطالب بوقف هجمات الحوثيين في اليمن وضد السعودية

تبنّى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء الخميس، قراراً بالإجماع أدان فيه بشدة التصعيد العسكري للحوثيين. وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع القائم، مؤكداً أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدماً

ومدّد القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية—بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر—حتى 14 نوفمبر 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة المتمردة على قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار "يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون" في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.