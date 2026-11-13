الجامعة العربية تعرب عن تعازيها للإمارات في ضحايا حادث الفجيرة المروري

أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجهت الجامعة بالمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان، أمس، عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، أسفر عن وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، داعية أفراد المجتمع إلى تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة بشأن الحادث.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الحادث "شمل 18 مركبة، و5 شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة 14 شخصاً، وإصابة 30 آخرين".

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.