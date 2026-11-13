باكستان تدعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهجمات الحوثيين على السعودية

دعت باكستان إلى الوقف «الفوري وغير المشروط» لهجمات الحوثيين على السعودية، وذلك بالتزامن مع اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات تهدد السلام والاستقرار في اليمن.

وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة سيد حيدر شاه، في تفسير تصويت بلاده لصالح القرار، إن باكستان تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل والثابت مع قيادة المملكة وحكومتها وشعبها.

وأضاف شاه أن دعم باكستان لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها «راسخ»، مشيرا إلى أن بلاده، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تؤيد حق المملكة المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مطالبا بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات.

ووصف شاه محاسبة الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بأنها أمر أساسي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

ويهدف القرار إلى تقييد حصول الحوثيين على المكونات والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ، كما أدان تصعيدهم العسكري داخل اليمن والهجمات التي يشنونها على السعودية.

ومدد القرار، الذي اعتمد بتوافق الآراء، تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الأفراد الذين يهددون السلام في اليمن، ومن بينهم أشخاص مرتبطون بالحوثيين، حتى 14 نوفمبر 2027، كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027.

وطالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بوقف هجومهم العسكري، ووقف الهجمات على السعودية، وإنهاء التهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية، كما أكد مجددا حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، والذي لا يتضمن تاريخا محددا لانتهائه.