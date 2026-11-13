بركات: التاريخ لن ينسى ما قدمه حسام حسن مع منتخب مصر

أشاد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، باختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدًا أن المدرب يمتلك إمكانات فنية مميزة، ونجح في فرض اسمه بقوة على الساحة التدريبية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة «MBC مصر 2»: «مليون مبروك للكابتن علي ماهر، هو مدرب فارض نفسه بقوة ويستحق الفرصة، وطالما القرار هو الاستعانة بمدرب مصري، فمفيش غير علي ماهر».

وحرص نجم منتخب مصر السابق على توجيه الشكر إلى حسام حسن على الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب، مشددًا على أن التاريخ سيظل يتذكر ما حققه مع الفراعنة، مضيفًا: «نشكر حسام حسن على الفترة اللي قضاها مع المنتخب، وهيفضل في التاريخ إنه المدرب اللي قدر يصعد بمنتخب مصر لدور الـ16 في كأس العالم، ومحدش يقدر أبدًا ينسى اللي حققه».

وتطرق بركات إلى الاختلافات الفنية المتوقعة بين أسلوب علي ماهر وسلفه حسام حسن، موضحًا أن لكل مدرب فلسفته الخاصة، حيث قال: «بكل تأكيد طريقة علي ماهر هتختلف عن الكابتن حسام حسن، كل شيخ وله طريقة، علي ماهر بيحب يلعب على الاستحواذ وبناء الهجمة من الخط الدفاعي، وبيفضل امتلاك الكرة».

وأشار إلى أن تغيير النهج الفني قد يفتح الباب أمام ظهور أسماء جديدة في قائمة المنتخب، خاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية خلال الفترة الماضية، موضحًا: «كورة علي ماهر حلوة، ونتمنى المعسكر يعدي على خير والناس تساعده، لأن كل الناس مستنية وبتترقب علشان تقارن بين التجربتين».

وعن الظهور الأول لعلي ماهر على رأس الجهاز الفني للفراعنة، أشار بركات إلى أن مواجهة البداية تبدو مناسبة لمنح المدرب فرصة للتعرف على لاعبيه وتطبيق أفكاره، دون اللجوء إلى المجازفة، قائلًا: «كويس إن بداية الكابتن علي ماهر حنينة شوية، ودي أول مباراة بعد الأحداث اللي حصلت، ومعتقدش إنه هيخاطر في ظهوره الأول مع المنتخب، وعلى حسب مجريات اللقاء ممكن يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين».

واختتم بركات تصريحاته بالحديث عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية محبوبة ويحرص على توفير أجواء إيجابية داخل صفوف المنتخب، معربًا عن اعتقاده بتعرضه لحملة انتقادات واسعة، حيث قال: «محمد صلاح شخصية حبوبة جدًا، وكل همه إن الأجواء تكون كويسة، وأنا شايف إن في حملة كبيرة على محمد صلاح».