حسين لبيب يحسم موقفه من عودة زيزو إلى الزمالك

حسم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من إمكانية عودة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، إلى صفوف الفريق الأبيض مجددًا، مؤكدًا رفضه لهذه الخطوة.

وتطرق لبيب، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون»، إلى عدد من الملفات المتعلقة بفترة رئاسته للقلعة البيضاء، كما كشف عن تقييمه لأداء مجلس الإدارة، وأبرز المواقف واللحظات التي عاشها منذ توليه المسؤولية.

وعن القرار الذي كان سيغيره حال عودة الزمن إلى الوراء، أجاب رئيس الزمالك: «تشكيل مجلس الإدارة».

كما منح لبيب مجلس الإدارة تقييمًا بلغ 4 درجات من 10، في إشارة إلى عدم رضاه عن مستوى الأداء خلال الفترة الماضية.

وبشأن إمكانية عودة زيزو إلى الزمالك بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، قال لبيب بوضوح: «لن أوافق على عودة زيزو للزمالك مرة أخرى».

وقارن رئيس النادي بين رحيل عدد من نجوم الفريق إلى الأهلي، معتبرًا أن مغادرة إمام عاشور كانت الخسارة الأكبر للزمالك، مقارنة برحيل زيزو وأشرف بن شرقي، حيث قال: «رحيل إمام عاشور خسارة أكبر للزمالك من مغادرة زيزو وبن شرقي».

وعن أصعب اللحظات التي مر بها خلال فترة رئاسته للنادي، أوضح لبيب أن يوم سحب أرض الزمالك كان الأصعب بالنسبة له، فيما اختار عمر جابر باعتباره أكثر اللاعبين انتماءً للقلعة البيضاء.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالكشف عن أكثر البطولات التي أسعدته وأحزنته، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر الأفريقي كان الأبرز من حيث الفرحة، بينما مثلت خسارة السوبر المصري أكثر اللحظات حزنًا بالنسبة له.