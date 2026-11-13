تتواصل، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبدالرحيم، التي ينظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، من خلال لقاءات مهنية وجلسات نقاشية تجمع عددا من صناع السينما والمتخصصين، وتتناول تجارب الإنتاج السينمائي والتحديات التي تواجه صناعة الفيلم العربي.

وتنطلق فعاليات اليوم بلقاء مفتوح في الساعة الثانية ظهرا مع المنتج السينمائي هشام سليمان، تديره الإعلامية إنجي علي، ويتناول خلاله تجربته في مجال الإنتاج السينمائي، وأبرز المحطات في مسيرته المهنية، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة والنصف مساء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

كما يشهد البرنامج في الرابعة جلسة نقاشية بعنوان "السينما أولا: كيف تغيّر دور العرض مصير الفيلم العربي؟"، بمشاركة سيدريك عون، والممثلة المغربية نسرين الراضي، والدكتور عاطف الموشي، والمنتجة شاهيناز العقاد، ويدير الحوار الناقد محمد شوقي.

وتناقش الجلسة دور دور العرض في تحديد مسار الفيلم العربي ومصيره، والعلاقة بين العرض السينمائي وفرص وصول الأفلام إلى الجمهور، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الخامسة والنصف مساء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على انطلاق دورته الأولى عام 1976، حيث يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصة دولية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.