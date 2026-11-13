تتجه صياغات جغرافيا التجارة في الشرق الأوسط نحو مرحلة تشكيل هيكلية جديدة تعتمد على تقييم نجاعة الممرات العابرة للحدود، وقدرتها على تحقيق موثوقية تشغيلية أعلى وخفض تكاليف سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، تطرح التطورات المتلاحقة تساؤلات جوهرية حول طبيعة الموقع الميداني لمصر ضمن هذه المعادلات الناشئة؛ حيث يتجاوز التنافس الإقليمي أبعاده السياسية والمؤسسية إلى نمط تشغيلي يتمركز حول كفاءة الموانئ، والربط السككي، وإدارة أزمات الملاحة البحرية.

تتوزع الخطط المطروحة في المنطقة بين مشروعات تستهدف خلق مسارات بديلة أو موازية، وأخرى تبحث عن التكامل مع الشبكات القائمة، مما يضع كفاءة البنية التحتية والبيئة التشريعية والتشغيلية في صدارة المعايير التي تحدد مركز الثقل اللوجستي الإقليمي.

ماذا عن قناة السويس؟

تُظهر البيانات التشغيلية لقناة السويس مستويات متفاوتة تعكس التفاعل المباشر بين التقلبات الجيوسياسية والمرونة في التكيف مع متطلبات السوق الملاحية العالمية.

وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، سجلت إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 724 مليون دولار، محققة قفزة تعافٍ بنسبة تقارب 94% مقارنة بـ 373 مليون دولار في أكتوبر 2025.

تزامن هذا الانتعاش المالي مع ارتفاع أعداد السفن العابرة إلى 1,490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، مقارنة بـ 1,128 سفينة وحمولة 47 مليون طن في الفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما ترافق مع رصد عودة تدريجية ومنتظمة لخطوط ملاحية كبرى مثل خط "إيفرجرين" لاستئناف العبور عبر القناة عقب تحولات سابقة في مساراتها التقديرية فرضتها المخاطر الأمنية.

أهمية لوجستية لقناة السويس

ووفق قياس أداء الملاحة العالمية، كانت القناة تستحوذ قبل اضطرابات البحر الأحمر على نحو 12% من إجمالي حجم التجارة العالمية و30% من حركة حاويات العالم، مما يجعل أي اهتزاز في انتظامها له أثر تضخمي مباشر.

وبحسب معهد تداول البضائع بالتحالف الدولي للوجستيات، فإن إعادة توجيه الرحلات البحرية عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال فترات الذروة الأمنية أضافت ما بين 10 إلى 14 يوماً لإبحار الحاويات في الرحلة الواحدة، مع ارتفاع في التكاليف التشغيلية وتحديدًا الوقود والتأمين وأجور الطواقم ومعدلات الانبعاثات الكربونية بنسبة تقدر بـ 30%.

تؤكد هذه التقديرات أن الممر المائي المباشر عبر قناة السويس يحتفظ بأفضليته التنافسية المطلقة من حيث الزمن والتكلفة التشغيلية، إلا أن الاستقرار الأمني في المداخل الجنوبية يظل متغيرًا حرجًا في المعادلة الملاحية.

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مسارات مرور متوازية.. ما جدواها؟

على الجانب الآخر، تبرز المبادرات الإقليمية كمتغيرات هيكلية تستهدف إعادة توزيع تدفقات البضائع بين آسيا وأوروبا.

في مقدمة هذه المبادرات يطرح الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "IMEC" الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2023 كنموذج متعدد الوسائط يعتمد على الربط البحري من الموانئ الهندية إلى موانئ الخليج العربي، ثم النقل السككي عبر السعودية والأردن وصولاً إلى موانئ شرق المتوسط.

غير أن الدراسات التحليلية الصادرة عن المعهد المصري للدراسات ومركز الشرق الأوسط للشؤون العالمية توضح أن هذا النموذج يواجه تحديات اقتصادية وهندسية جوهرية تتعلق بتكلفة عمليات التفريغ وإعادة الشحن والانتقال المتكرر بين السفن والقطارات.

يضاف إلى ذلك، محدودية السعة الاستيعابية للقطارات مقارنة بسفن الحاويات العملاق التي تحمل الواحدة منها أكثر من 24 ألف حاوية مكافئة، مما يقلل من قدرة الممر السككي على منافسة النقل البحري المباشر من حيث الكلفة الإجمالية للطن.

طريق التنمية العراقي

وبالمثل، يتحرك مشروع "طريق التنمية" العراقي لتأسيس ربط بري وسككي مزدوج بطول 1,200 كيلومتر يربط ميناء الفاو الكبير جنوب العراق بالحدود التركية شمالاً، ومنها إلى الشبكة الأوروبية، بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 17 مليار دولار.

وتشير المعطيات الاقتصادية والفنية إلى أن هذا المسار يستهدف بالأساس تنشيط حركة التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا وشرق ووسط أوروبا، وتقليص زمن النقل البري بين تلك الأقاليم.

إلا أن هذا المشروع يواجه تحديات تمويلية وأمنية وتنظيمية معقدة تحد من تحوله إلى بديل شامل أو منافس مباشر لشحنات الترانزيت الآسيوية العملاقة العابرة للمحيطات.

مصر تعيد هيكلة نمو تشغيل الموانئ

في مواجهة هذه التحولات، تتجه الاستراتيجية اللوجستية المصرية نحو إعادة هيكلة شاملة لنمط تشغيل الموانئ والمحاور البرية، عبر التحول من نموذج الممر المائي العابر القائم على رسوم العبور إلى نموذج المركز اللوجستي المتكامل.

يرتكز هذا التوجه على تدشين 8 ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية والجافة عبر شبكة من السكك الحديدية السريعة والطرق الحرة.

قناة سويس برية

يأتي في صدارة هذه الشبكة ممر "السخنة - الإسكندرية" المدعوم بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط بريا فيما يُعرف بـ "قناة السويس البرية".

وهناك ممر "العريش - طابا" اللوجستي لتعزيز الربط التجاري الإقليمي في شبه جزيرة سيناء، ومحور خط "الرورو" السريع بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي الذي سجل تسيير 85 رحلة منتظمة لنقل الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف إلى الأسواق الأوروبية في غضون أيام معدودة.

تتكامل هذه المحاور مع منظومة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية، وفي مقدمتها ميناء 6 أكتوبر الجاف الذي يعمل كامتداد لميناء الإسكندرية البحري وميناء العاشر من رمضان الجاف، بهدف تقليص زمن التخليص الجمركي، وتخفيف التكدس في الموانئ البحرية، وخفض غرامات التأخير والأرضيات التي ترفع تكلفة السلع المستوردة والمصدرة.

تقدم لافت لأداء الموانئ

وعلى صعيد البنية التحتية البحرية، تُظهر مؤشرات الأداء الصادرة عن البنك الدولي لتصنيف أداء موانئ الحاويات تقدمًا لافتًا لميناء شرق بورسعيد ضمن قائمة الموانئ الأكثر كفاءة عالميا وإقليميا في خدمة تجارة الترانزيت.

يتوازى مع ذلك استمرار أعمال التطوير في ميناء السخنة لرفع أطوال الأرصفة إلى 18 كيلومترًا بعمق يصل إلى 19 متراً، مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة ذات الغاطس الكبير.

لكن بحسب تقارير الأداء اللوجستي الدولي، فإن الحفاظ على هذه الميزة التنافسية وتعظيم العائد الاقتصادي منها يظل مرهونًا باستيفاء حزمة من المتطلبات التشغيلية؛ يأتي في مقدمتها استكمال منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني الموحد لتقليص زمن الإفراج الجمركي ومناولة البضائع ليضاهي المعايير القياسية في الموانئ المنافسة بالمنطقة.

كما تبرز الحاجة الملحة للتوسع في توطين الصناعات التحويلية وأنشطة القيمة المضافة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعظيم العائد من كل طن يعبر المجرى الملاحي، فضلاً عن تفعيل محاور الربط القاري الممتدة نحو العمق الإفريقي، مثل مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون" وممر الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.