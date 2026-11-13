مدير الإغاثة الطبية بغزة: استهداف المستشفيات يهدف إلى دفع الفلسطينيين للنزوح من القطاع

قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال تدمير المستشفيات واستهداف المنظومة الصحية إلى دفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح من القطاع.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر، إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني، أفشلت هذه المخططات.

وأوضح أن النظام الصحي يمثل الركيزة الأساسية لصمود المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة، وأن تدميره يؤدي إلى إخراج السكان من مناطقهم، مستشهدا بما حدث في شمال القطاع بعد تدمير مستشفى كمال عدوان والمستشفيات الموجودة في منطقتي جباليا وبيت لاهيا، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين هناك.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية لا تزال تعمل رغم الظروف الصعبة والاستهدافات المتواصلة، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية أعادت ترتيب الأوضاع داخل مجمع ناصر بعد قصفه، وبدأت العمل على استعادة تشغيل المستشفى، في ظل عدم وجود أي خيار آخر أمام المواطنين والمنظومة الصحية سوى إعادة تنظيم العمل واستئنافه.

وكشف أبو عفش عن تعرض مجمع ناصر لأضرار كبيرة جراء القصف، موضحا أن الاستهداف تم باستخدام ثلاثة صواريخ ثقيلة، انفجر اثنان منها، بينما لم ينفجر الصاروخ الثالث، ما أدى إلى تدمير كامل لقسم المبيت في الجراحة، وإلحاق أضرار جزئية بالمختبرات وأقسام الأشعة والاستقبال.

وأشار إلى أن هذا التدمير تسبب في خسائر كبيرة للمنظومة الصحية، التي تعمل بالفعل في ظروف بالغة الصعوبة، مؤكداً أن فقدان أي جهاز طبي يمثل مشكلة كبيرة، بسبب منع الاحتلال إدخال الأجهزة المخبرية والمواد الجراحية والمعدات اللازمة لغرف العمليات.

ونوه إلى أن عمال الصيانة والمهندسين بدأوا تقييم الأضرار وإعادة ترتيب الأقسام المتضررة، تمهيدًا لاستئناف العمل داخل المجمع، موضحا أن القصف طال أيضاً غرفا مخصصة للعمليات الجراحية، ما أدى إلى توقف العمليات المجدولة.

ولفت إلى أن مجمع ناصر كان يشهد إجراء أكثر من 40 عملية جراحية يوميا، وهو ما يوضح حجم التأثير الذي خلفه استهداف غرف العمليات على قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.