أوكرانيا وروسيا تسجلان وفيات بعد هجمات بطائرات مسيرة

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قالت أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة، إنهما تعرضتا لهجمات بطائرات مسيرة ليلا ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وفي مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود، قالت السلطات إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون.

وأعلنت العاصمة كييف عن وقوع هجوم على مستشفى وتردد أن شخصا أصيب فيه.

وأعلن حاكم مقاطعة فولجوجراد الروسية أندريه بوتشاروف صباح اليوم الجمعة أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن مصفاة نفط هناك قد قصفت. ولم يتم تأكيد ذلك رسميا بعد.

وكتب بوتشاروف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للأسف، أدى هجوم اليوم الذي نفذه نظام كييف الإجرامي، إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المنطقة الصناعية الجنوبية في فولجوجراد، حيث قتل 4 أشخاص ونقل اثنان آخران إلى المستشفى"، وفقا لموقع قناة أر تي عربي الروسية.

وأعلنت منطقة أستراخان الروسية المطلة على بحر القزوين عن 30 هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة.

وفي قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الجمعة، سوف يناقش الأوروبيون تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا لصد الغزو الروسي.