إيران: انفجار ناقلة غاز مسال اصطدمت بلغم شرقي مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان مكتوب صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الجمعة، دون أن تحدد الدولة التي تتبع لها السفينة.

وأوضح البيان أن انفجارا كبيرا وقع عقب اصطدام السفينة باللغم، بينما كانت تحاول العبور عبر ما وصفه بـ"المسار الجنوبي غير المصرح به والخطير".

ولم يتضمن البيان معلومات عما إذا وقعت إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، أو مصيرها بعد الانفجار.

وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، وسط تعثر المفاوضات مع طهران بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.