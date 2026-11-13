صهر ترامب: نعمل على أكبر عملية تبادل أسرى في حرب روسيا وأوكرانيا

قال جاريد ​كوشنر، مبعوث الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب وصهره، أمس، ​إن روسيا وأوكرانيا ​اتفقتا على توسيع نطاق ⁠الجولة المقبلة ​من المحادثات لتشمل دولا ​أوروبية.

وأضاف كوشنر أن واشنطن تعمل على تحقيق ما ​وصفه كوشنر بأنها "أكبر ​عملية تبادل أسرى" في ‌الحرب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.



وكتب ⁠كوشنر على منصة إكس عقب محادثات تهدف إلى إنهاء ​الحرب: "نعمل ​على ⁠تحقيق ما ستكون أكبر عملية ​تبادل أسرى ​في ⁠الحرب، والتي من المحتمل أن تفضي ⁠إلى ​لم شمل ​آلاف الأشخاص مع أسرهم".



وشدد كوشنر على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف من دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على توسيع الجولة المقبلة لتشمل الشركاء الأوروبيين، مضيفا أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة، لكنه أعرب عن تفاؤله بالتقدم المحرز.

وأشار إلى أن الجدول الزمني وتفاصيل المفاوضات سيُعلنان قريبا.

وكانت كييف وعدد من العواصم الأوروبية قد حذرت من التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل الأمن في القارة من دون مشاركتها، في إشارة إلى مخاوف من تكرار اتفاقات "يالطا" التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

وسبقت لقاء دبلن محادثات روسية أوكرانية في أبوظبي برعاية أمريكية، أعقبتها زيارة كوشنر وويتكوف إلى موسكو.

وخلال استقباله المبعوثين الأمريكيين، تمسك بوتين بمطالبه المتعلقة بالأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها، ورفض إقامة مناطق عازلة أو منزوعة السلاح بين مواقع القوات الروسية والأوكرانية.

كما جدد معارضته نشر قوات أجنبية لحفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، محذرا من أن موسكو ستعتبرها "هدفا مشروعا".

وفي المقابل، ترفض كييف الانسحاب من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونيتسك، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تعرضها لهجوم روسي جديد.

وكان زيلينسكي قد تحدث لدى وصوله إلى دبلن عن "فرصة سانحة" لتحقيق نتيجة قبل عام 2027، رغم استمرار التباعد بين مواقف الطرفين بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.

وعلى الصعيد الميداني، اقترح بوتين تنظيم مهمة إنسانية في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، قائلا إن ما بين 400 و500 مدني لا يزالون فيها.

لكن مستشارا للرئيس الأوكراني اتهم القوات الروسية باستغلال عمليات إنسانية سابقة لإدخال معدات عسكرية وتبديل قواتها.

وفي غضون ذلك، أسفرت ضربة روسية على مبنى سكني في كييف عن مقتل شخص، فيما أعلن زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يواجه قيودا جديدة على خدمة الاتصالات الفضائية "ستارشيلد" التي تديرها شركة "سبايس إكس".