الأمن الروسي: إحباط مخطط إرهابي استهدف مركزا تجاريا في مدينة ستافروبول

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اعتقال عضو في منظمة إرهابية دولية كان يخطط لتفجير مركز تجاري في مدينة ستافروبول جنوب روسيا ثم الذهاب إلى سوريا.

وقالت الهيئة في بيان إن "الشخص الموقوف أعلن الولاء لزعيم تنظيم إرهابي، وكان ينوي تفجير عبوة ناسفة في أحد مراكز ستافروبول التجارية وفاء لقسمه"، وفقا لقناة أر تي عربي الروسية اليوم الجمعة

وأضافت أن الموقوف "أجرى استطلاعا للمنطقة، ودرس أوقات الذروة وازدحام الناس، وحدد مكان زرع العبوة، واشترى مكوناتها الكيميائية وعناصرها القاتلة".

وأشارت إلى أنه كان يخطط بعد تنفيذ الهجوم للذهاب إلى سوريا والانضمام إلى صفوف المنظمة الإرهابية الدولية.

ونفذت عناصر هيئة الأمن الفيدرالية عملية الاعتقال، وعثرت في منزله على مكونات العبوة الناسفة وأجهزة اتصال تضمنت تعليمات من مشرف عليه.

وأفاد البيان بأن قسم التحقيق في هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقاطعة ستافروبول فتح قضية جنائية بتهمة الشروع في عمل إرهابي.