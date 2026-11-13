الملياردير كو جوان يتعهد بعدم شراء المزيد من أسهم إنفيديا بعد رحيل جنسن هوانج

أعرب الملياردير ليو كو جوان، المستثمر في شركة إنفيديا للتكنولوجيا، عن دعمه للرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانج، قائلا إنه لن يزيد حصته في الشركة مع وجود شخص غيره على رأسها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كو جوان قوله في رسالة نصية: "لن أضخ أي استثمارات إضافية دون وجود جنسن"، مشيرا إلى أنه استثمر نحو 3ر1 مليار دولار في أسهم إنفيديا.

وفي سلسلة من المنشورات عبر منصة "إكس"، وصف كو جوان جنسن هوانج بأنه "المبدع الأعلى"، وأقر بأنه رغم ارتكاب هوانج بعض الأخطاء، فإنه يتعين "إعطاء الأولوية للمكافآت" بدلا من "العقوبات".

وكتب كو جوان في أحد منشوراته: "أمريكا حضارة قائمة على المبدعين، ونحن نعتز بالمبدعين ونحتفي بهم، ويجب أن يأتي المبدعون أولا، ثم الجهات التنظيمية، ثم الموزعون، بهذا الترتيب، إنه يوم حزين اليوم! لقد كافأنا الجهات التنظيمية أولاً. نعم، ارتكب جنسن أخطاء، لكنه إنسان".

وجاءت هذه المنشورات عقب الإطاحة المفاجئة بهوانج من منصبه في إنفيديا، بعد تواتر تقارير عن تورطه في ثلاث علاقات عاطفية خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه في تجسسها لصالح الصين. وأنهى هوانج ذلك مسيرة طويلة امتدت لعقود في قيادة شركة تحتل مكانة رئيسية فيما يتعلق بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط به من تأثيرات على الاقتصاد العالمي.