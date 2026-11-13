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تُقام اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

جزر القمر ضد جمهورية الكونغو، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

موزمبيق ضد إثيوبيا، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

زامبيا ضد بوروندي، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

الجابون ضد ليسوتو، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت XTRA 1.

نيجيريا ضد تنزانيا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

جنوب أفريقيا ضد كينيا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 4.

تونس ضد ليبيا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

بوركينا فاسو ضد موريتانيا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

الرأس الأخضر ضد ليبيريا، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 5.

مصر ضد مالاوي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة تايم سبورت (بث أرضي).

مالي ضد رواندا، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، و10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 9.

المغرب ضد النيجر، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1 والقناة المغربية (بث أرضي).

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

سالامانكا ضد سيلتا فيجو، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر منصة شاهد رياضة.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

مولدوفا ضد كازاخستان، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 6.

بلغاريا ضد آيسلندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 8.

لوكسمبورج ضد إستونيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت XTRA 3.

سلوفاكيا ضد جزر فارو، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 7.

أندورا ضد جبل طارق، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت XTRA 1.

ليختنشتاين ضد أذربيجان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت XTRA 2.

اسكتلندا ضد مقدونيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 5.

سلوفينيا ضد سويسرا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 6.

هولندا ضد اليونان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 4.

صربيا ضد ألمانيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد المباريات الودية للمنتخبات

سنغافورة ضد باراجواي، الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر.

الإمارات ضد هندوراس، الساعة 4:10 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قنوات الشارقة الرياضية وأبو ظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1.

السعودية ضد كوريا الجنوبية، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر تطبيق STC TV.

قطر ضد أستراليا، الساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة الكأس 1.

العراق ضد لبنان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة العراقية الرابعة.

الكويت ضد سوريا، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة الكويت الرياضية.