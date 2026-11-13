رئيسة وزراء اليابان تتوجه إلى الفلبين والصين للمشاركة في قمتي آسيان وأبيك

أعلنَت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ستتوجه الأسبوع المقبل إلى الفلبين والصين، للمشاركة في اجتماعات تتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على التوالي.

وقالت الحكومة إن تاكايتشي ستبدأ جولتها يوم الاثنين المقبل وتستغرق أربعة أيام ، في وقت تجري فيه ترتيبات لعقد اجتماع لقادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، ضمن تجمع «كواد» الرباعي، في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن جدول أعمال تاكايتشي يتضمن المشاركة في قمة اليابان ورابطة آسيان يوم الثلاثاء، إلى جانب المشاركة في رئاسة اجتماع «مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، وهو إطار للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية أطلقته اليابان.

ووصف أوزاكي رابطة آسيان بأنها «ركيزة أساسية لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة»، مضيفا أن اليابان «ستؤكد بقوة موقفها الداعي إلى تعزيز المساعدات والتعاون الملموسين».

وأشار المسؤول الياباني إلى أن الترتيبات جارية لعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول على هامش الزيارة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن طوكيو تجري أيضا مشاورات مع واشنطن بشأن عقد اجتماع إضافي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتاكايتشي.

ومن المقرر أن تتوجه تاكايتشي بعد ذلك إلى مدينة شنتشن جنوبي الصين، للمشاركة في قمة أبيك المقرر عقدها الخميس، والتي ستتناول قضايا اقتصادية إقليمية، من بينها التجارة وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي.