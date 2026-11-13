محمد سعد ومحمد إمام يحتفيان بعودة أحمد حلمي إلى السينما بعد نجاح فيلمه حدوتة

تلقى الفنان أحمد حلمي التهاني من عدد من الفنانين، بعد الانطلاقة القوية التي حققها أحدث أفلامه "حدوتة" في دور العرض السينمائي، وتحقيقه إيرادات لافتة في أول ليلة عرض.

وحرص الفنان محمد سعد على تهنئة حلمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "مبروك لأخويا وحبيبي وصديق عمري، بإذن الله تكسر الدنيا يا حلمي وفيلمك يبقى حدوتة.. صبح صبح عالغاليين".

ورد عليه أحمد حلمي قائلا: "حبيبي يا سعد، الله يبارك فيك يا صاحبي وأخويا والعشرة كلها، ويلا مستنيين فيلمك الجاي".

كما هنأه الفنان محمد إمام، قائلا: "ألف مبروك للنجم الكبير أحمد حلمي عودته للسينما، وحشاني أفلامك، وإن شاء الله نجاح كبير جدا كالعادة.. خليت المنافسة تحلو".

ورد حلمي عليه: "يا موووو، الله يبارك فيك يا حبيبي، يا غالي يا ابن الغالي، وأباركلك قريب إن شاء الله على كل حاجة حلوة بتعملها كالعادة".

وحقق فيلم "حدوتة" انطلاقة قوية مع بداية طرحه في دور العرض السينمائي، بعدما سجل إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه خلال أول ليلة عرض، من خلال بيع 21 ألفا و623 تذكرة، ليحقق افتتاحية مميزة في شباك التذاكر.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالرحمن، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي، ويجمع بين الكوميديا والدراما في إطار مختلف، ويقدم أحمد حلمي من خلاله شخصية جديدة.

وكان آخر ظهور سينمائي لأحمد حلمي من خلال فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض عام 2022، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في بطولته روبي.

وتدور أحداث فيلم "حدوتة" حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، يكتشف بعد لقاء مع زملاء قدامى أنه فقد شغفه بالحياة ولم يحقق طموحاته، فيلجأ إلى اختراع يعيد إليه الشغف من جديد، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.