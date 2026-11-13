فنانون ينتقدون مناوشات أحمد العوضي ومحمد رمضان على مواقع التواصل

أثارت المنشورات المتبادلة بين الفنانين أحمد العوضي ومحمد رمضان، وما تضمنته من تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستياء داخل الوسط الفني، ودفعت عددا من الفنانين وصُناع الأعمال إلى التعليق على ما حدث، منتقدين الطريقة التي ظهر بها الطرفان أمام الجمهور.

وعبر المنتج محمد العدل عن استيائه من مستوى الخطاب المتبادل، متسائلا عن غياب الدورات التثقيفية للفنانين الجُدد، ومقارنا بين الأجيال الحالية وعدد من كبار الفنانين الذين عاصرهم، مثل: نور الشريف ويحيى الفخراني ومحمود ياسين.

وكتب العدل عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ألا توجد دورات تثقيفية لفنانينا الجدد؟.. كنت تجلس مع نور الشريف والفخراني ومحمود ياسين وغيرهم كثيرون، كأنك قرأت مجموعة من الكتب في جلسة واحدة، هل العيب فيهم أم في زمانهم؟ ماذا حدث لنا؟".

وأضاف: "كان نجومنا يقرأون ويتابعون، ويلتصقون بمثقفين وشعراء وأدباء وسينمائيين ومسرحيين، وكل ما له علاقة بتطويرهم.. ماذا حدث؟ فكروا، لعلنا نستفيق".

وتابع معبرا عن صدمته مما وصفه بـ"تراجع مستوى بعض الفنانين"، قائلا: "بصراحة لم أكن أتخيل، ولا في منامي، أن يصل مستوى نجومنا إلى هذا المستوى، ثقافة فنانينا لها دور مهم".

من جانبه، علق الفنان محمد عز على ما جرى، معتبرا أن هذه التصرفات تعكس صورة سلبية عن الدراما التي يقدمها الفنانون للجمهور، وكتب: "للأسف دي الدراما الحقيقية اللي أنتوا بتقدموها للناس مش اللي على الشاشات".

كما علق المؤلف محمد سيد بشير بعبارة مقتضبة، قائلا: "ما خلاص يا نجوم العرب".

وفي سياق متصل، وجهت الفنانة لقاء سويدان انتقادا إلى نقابة المهن التمثيلية، معتبرة أن ما حدث يكشف عن خلل في إدارة بعض الملفات المتعلقة بصورة الفنانين، وكتبت: "ما يحدث من إساءات تمس القوة الناعمة حقيقي يظهر ضعف وتخبط في إدارة الملفات داخل النقابة، صورة الفن والحفاظ على شكل الفنان أهم من التوازنات".

كانت المناوشات بين أحمد العوضي ومحمد رمضان قد بدأت بتعليقات ساخرة متبادلة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية احتفال رمضان بتصدر أغنيته الجديدة "لو إنت ناوي أنا عشماوي" وتحقيقها أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام، وربط بين مشاهدات الأغنية وتوزيع اللحوم في إشارة لما يفعله أحمد العوضي مع أهالي منطقته بعين شمس، ليرد الأخير بمنشورات تنال منه ومن ارتدائه بدلا غير لائقة وهو يغني، قبل أن تتصاعد التعليقات بينهما وتتضمن عبارات وصورا أثارت انتقادات واسعة.

وعقب تدخل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتخفيف حدة الموقف، أجرى الفنانان تعديلات على بعض منشوراتهما المتبادلة، دون حذفها تماما، مما يشير إلى أن النار تحت الرماد، ورغم أن البعض برر أن ما يحدث بين الفنانين يأتي ضمن حملة متعمدة للترويج لأعمالهم الرمضانية، لكن هذا التبرير لم يلقَ قبولا لدى الجمهور الذين اعتبروا أن الأمر لو كان كذلك سيكون أسوأ حملة دعائية حدثت على الإطلاق.