اتفق لاعبو المنتخب البرتغالي على تكريم خاص للأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة البرتغال أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وأعلن كريستيانو رونالدو مطلع شهر نوفمبر الجاري اعتزال اللعب الدولي، قبل أيام من إعلان قائمة المنتخب البرتغالي لمعسكر نوفمبر، على خلفية مشاكل مع المدير الفني للمنتخب جورجي جيسوس.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب الدنمارك مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة «دياريو دي نوتيسياس» سيرتدي جميع اللاعبين قميصه الشهير الذي يحمل الرقم 7، وذلك قبل انطلاق مواجهة دوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك في مدينة براجا.

فقد تم الاتفاق على هذه المبادرة خلال اجتماع ضم كلاً من رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينكا، ومدرب المنتخب خورخي جيسوس، ولاعبي المنتخب البارزين برناردو سيلفا، وروبن دياز، وبرونو فرنانديز.

كما ستشهد المباراة، المقرر إقامتها على ملعب براجا، توقفاً في الدقيقة السابعة، ليتمكن الجماهير من توجيه تحية تقدير للرجل الذي مثّل البرتغال لأكثر من 23 عاماً، وأصبح واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ البلاد.

وأوضح التقرير أن هذه الاحتفالات حظيت بموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وتأتي تقديراً للمساهمات الاستثنائية التي قدمها رونالدو لكرة القدم البرتغالية، ولتأثيره العميق والمستمر على زملائه في الفريق.

كما قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إبقاء الغرفة التي كان يشغلها رونالدو في مقر تدريبات المنتخب «سيدادي دو فوتبول» خالية، وذلك خلال أول تجمع دولي للمنتخب منذ اعتزاله.