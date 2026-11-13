أحمد سليمان يرد على تقييم حسين لبيب لمجلس الزمالك: يسأل عنه هو

علّق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات حسين لبيب، رئيس النادي، بشأن تقييم أداء المجلس الحالي ومنحه 4 درجات من 10، مؤكدًا أن رئيس المجلس مسؤول عن تقييمه، وأنه سيعلن رؤيته الخاصة لما قدمه المجلس عقب انتهاء مدته.

وقال أحمد سليمان، ردًا على تصريحات حسين لبيب: «يسأل عنها هو، هو رئيس المجلس، لذلك هو من يقيم، وبعد نهاية مدة المجلس سأقول التقييم الخاص بي».

وأضاف: «كنت سأخوض الانتخابات على مقعد رئيس النادي، وبعد مطالبة بعض الزملاء في المجلس، استغنيت عن كل ذلك حبًا في نادي الزمالك، ولم أبحث عن منصب مثل النائب أو أمين الصندوق».

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: «كان طموحي طوال السنوات الماضية هو تولي رئاسة نادي الزمالك، وحصلت على 17 ألف صوت في الانتخابات من قبل، والبعض لم يقدره، وسنترك الأيام لتثبت كل شيء».

وواصل: «سوف أقدم كشف حساب لما قدمته، وتعرف في ماذا قصرت أيضًا، والتصريحات تعني أن المجلس غير ناجح».

واختتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: «البعض طالبني بالاستقالة، ولكن استمراري كان لصالح نادي الزمالك، وأبديت رأيي في ملف شركة الكرة أيضًا، وسنعمل على مساعدة أنفسنا».