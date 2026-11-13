ينطلق، اليوم الجمعة، العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "علمي علوم" ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي بموسم الرياض.

ويستمر العرض حتى 16 نوفمبر الجاري.

ووضعت المخرجة المصرية بتول عرفة اللمسات الأخيرة على العرض الذي يضم نخبة من أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وفي مقدمتهم دينا الشربيني وسيد رجب، بمشاركة محمد أسامة "أوس أوس"، وأحمد عبدالوهاب، ودينا محسن "ويزو"، وشريف حسني، ومصطفى البنا "سعفان"، وآية عبدالرازق وآخرين.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي مفعم بالمفارقات والمفاجآت، حول رجل أعمال يطمح إلى تحقيق المجد من خلال تنظيم مسابقة علمية عالمية بجائزة مالية تبلغ مليون دولار، قبل أن يتسبب الاختفاء المفاجئ لعالمة شهيرة في أزمة تهدد انعقاد المؤتمر العلمي، وفي محاولة لإنقاذ الموقف، يلجأ منظم المؤتمر إلى الاستعانة بفنانة استعراضية وفرقتها، ويحولهم إلى فريق من العلماء، لخوض المنافسة أمام خبراء حقيقيين، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات التي تمزج الذكاء بالفهلوة، وتضع الجميع أمام اختبارات غير متوقعة.

مسرحية "علمي علوم" من تأليف أحمد عبدالوهاب وسامي المكاوي، وإشراف أحمد إسماعيل، وإخراج بتول عرفة، فيما تأتي أغاني العرض من كلمات أحمد حسن راؤول، ويتولى كريم عرفة الموسيقى والألحان، ويتولى مصطفى حجاج تصميم الاستعراضات.