تبدأ منصة نتفلكس اليوم الجمعة، عرض الفيلم الروائي "Heartland" بطولة جيسيكا تشاستن.

تدور الأحداث حول "ميستي جونز" وهي مغنية كانت نجمة شهيرة في موسيقى الكانتري الأمريكية، لكنها اعتزلت الأضواء وابتعدت عن مدينة ناشفيل لمدة 20 عاما.

وخلال أحداث الفيلم، تقرر "ميستي" العودة إلى المدينة بعد اختفاء ابنة شقيقتها وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عاما وتتمتع بشهرة واسعة، وتبدأ "ميستي" رحلة البحث عنها، مستعينة بعلاقاتها القديمة داخل عالم الموسيقى والمدينة التي كانت تعرفها جيدا، لكن البحث يتحول تدريجيا إلى تحقيق جنائي خطير، بعدما تظهر مؤشرات على احتمال تعرض الفتاة لجريمة قتل.

وتكتشف "ميستي" أن هناك أسرارا مظلمة وأشخاصا لا يريدونها أن تواصل البحث، بل تتلقى تهديدات بأن مصيرها قد يصبح مثل مصير ابنة شقيقتها.